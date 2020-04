Lucrarile continua indiferent de situatie! Noi imagini de la stadionul Arcul de Triumf. Cand va fi gata

Muncitorii continua sa lucreze la arenele destinate organizarii EURO 2020.

Chiar daca EURO a fost amanat pentru la anul, iar Romania se afla in stare de urgenta din cauza coronavirusului, lucrarile la cele 3 arene, care vor gazdui antrenamentele echipelor de la European, continua intr-un ritm alert.

Compania Nationala de Investitii a publicat noi imagini cu Stadionul Arcul de Triumf, unde isi va desfasura meciurile si nationala de rugby.

"Lucrarile de constructie sunt in plina desfascurare si avanseaza vizibil. S-au luat masuri pentru prevenirea raspandirii COVID19: pe langa echipamentul de protectia muncii, muncitorilor li s-au asigurat dezincfecntanti, masti de protectie si li se verifica temperatura la intrare in santier, pentru fiecare angajat in parte.

Consideram ca, in aceasta perioada, este deosebit de important sa avem o abordare in perspectiva si, in consecinta, sa depunem eforturile necesare astfel incat acele activitati care se pot desfasura in conditii de siguranta, sa continue, pentru ca astfel vom avea o redresare economica rapida cand criza va lua sfarsit", se arata in comunicatul CNI.