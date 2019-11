FABULOS! Japonezii au terminat Stadionului Olimpic cu o luna mai devreme, desi constructia a inceput cu un an intarziere!

Stadionul National din Tokio, gazda principala a Jocurilor Olimpice si Paralimpice din 2020, a fost finalizat.

In timp ce in Romania stadioanele pentru EURO 2020 sunt departe de a fi gata, japonezii nu au stat pe loc. Constructia arenei principale de la Jocurile Olimpice a durat 3 ani de zile, si chiar daca a inceput cu un an intarziere, aceasta a fost finalizata cu o luna mai devreme decat termenul stabilit.

Principala cauza pentru intarziere a fost faptul ca design-ul propus initial s-a dovedit a fi prea scump, opinia publica contestand vehement costurile uriase. In final, proiectarea a inceput de la zero.

Ultimele lucrari s-au incheiat saptamana aceasta, urmand a se desfasura o inspectie de calitate si siguranta. Stadionul va fi inaugurat pe 21 decembrie, la Cupa Imparatului.

Stadionul National, proiectat de arhitectul japonez Kengo Kuma, a costat 1.25 miliarde de dolari si are o capacitate de 60.000 locuri. Arena va gazdui ceremoniile de deschidere si inchidere ale Jocurilor 2020, precum si competitiile de atletism si fotbal.

Jocurile Olimpice de la Tokio se vor desfasura intre 24 iulie si 9 august 2020.