Câștigători ai Cupei Campionilor Europeni la fotbal, Victor Pițurcă și Tudorel Stoica, alături de campioanele olimpice Ana-Maria Brânză (scrimă), Simona Radiș (canotaj) și Sandra Izbașa (gimnastică artistică) au tăiat panglica, deschizând oficial magazinul din care fanii își vor putea achiziționa tricouri și echipamente, eșarfe, fulare, insigne, căni, prosoape, mingi, genți și multe alte produse, toate cu însemnele clubului roș-albastru.



'O zi specială pentru familia Steaua. O zi în care am avut alături mari campioni, mulți dintre performerii noștri, prieteni, parteneri și nu în ultimul rând suporterii. Am sărbătorit 78 de ani de la înființarea clubului cu momente speciale. În primul rând, am deschis magazinul oficial Steaua, locul de unde fanii vor putea să-și cumpere produsele favorite. Mulțumim tuturor celor care au fost lângă noi în această zi aniversară. Am arătat încă o dată, dacă mai era nevoie, cât de iubită este Steaua, o echipă, o legendă, o stare de spirit!', notează clubul pe pagina sa oficială de Facebook.