Cati bani face pe luna celebrul Conor McGregor, fara sa mai fie nevoie sa urce in ring! 

Cati bani castiga doar pentru ca il cheama Conor McGregor :)

Conor McGregor a ajuns in cativa ani de la un sportiv necunoscut la unul dintre cei mai cunoscuti atleti de pe planeta. Rezultatele sale din MMA dar si celebrul meci de box cu Floyd Mayweather i-au adus o avere considerabila, de peste 100 de milioane de dolari.

De altfel, de la meciul cu Mayweather a trecut aproape un an, iar de la ultima sa aparitie in cusca UFC a trecut un an si jumatate. Conor pare ca nu mai are dorinta de a lupta insa este de inteles pe de o parte.

Acesta nu numai ca a facut o avere uriasa, ce ii asigura viitorul pentru cateva generatii, cum spunea chiar el, ci are si o baza imensa de fani, de zeci de milioane de urmaritori pe retelele de socializare, ce ii aduc venituri in fiecare luna fara sa mai aiba nevoie sa urce in cusca.

Conor a ajuns sa castige jumatate de milion de dolari pe luna din sponsorizari si din posturi pe retelele de socializare. Acesta are contracte cu mai multe firme insa are si propriile sale afaceri, avand un brand de wiskey, pe care l-a lansat chiar la meciul cu Mayweather, si o linie de costume personalizate.

Irlandezul a anuntat recent ca se gandest sa revina in cusca pentru un meci de MMA, insa lucrurile sunt complicat dupa ultimele scandaluri provocate de acesta. Cel mai probabil il vom revedea in actiune in iarna sau la startul lui 2019.