de Alexandru GANCI

Bruce Buffer este vocea UFC-ului. Cu toate astea veteranul prezentator investeste enorm in imaginea sa, pentru ca fiecare meci de titlu incepe cu un cadru cu el.

Desi a fost mereu foarte bine imbracat, in ultima perioada Bruce a reusit sa depaseasca toate asteptarile si este considerat de multi ca fiind cel mai bine imbacat om din UFC.

Cât costă ținutele de prezentare ale prezentatorului UFC, Bruce Buffer

Dragoș Săndulache designer vestimentar si specialist in tinute exclusiviste a explicat cat costa tinutele lui Bruce Buffer.

“Tinutele speciale ale lui Bruce, cele facute special pentru anumite gale UFC, costa in jur de 15.000 de dolari.

In primul rand, toate tinutele sunt facute bespoke, adica special pentru el, iar pentru a realiza o astfel de tinuta este nevoie de cateva saptamani, pentru ca sunt cusute in intregime de mana.

Bruce se imbraca doar in haine de seara, sau de ceremonie cum spunem in Romania, iar materialele sunt extreme de fine si de scumpe. Am lucrat si eu cu materiale ca cele purtate de Bruce, iar un metru poate sa ajunga la 1500-2000 de lire sterline.

Trebuie sa intelegem ca un costum simplu, lucrat la una dintre casele cu care lucreaza Bruce incepe de la 4000-6000 de lire sterline, daca este facut in Marea Britanie si 8000 de dolari daca este facut in Canada sau SUA. Mai mult de atat, programarea trebuie facuta din timp, este nevoie de cel putin trei probe si tot procesul necesita extrem de multe detalii. Cum fiecare costum este special, nu putem sa punem un pret clar pentru lucrare, de asta nu gasiti pretul pe site-urile caselor respective, dar pentru tinutele respective cred ca intre 10.000 si 15.000 de dolari avem pretul corect.

Daca adaugam si bijuteriile pe care le poarta Bruce, inel cu numele galei, butoni cu diamante, nasturi din pietre pretioase, pantofi, care sunt cu siguranta facuti pe comanda, pentru ca trebuie sa fie comozi si sa arate foarte bine, putem spune ca Bruce poarta tinute de cateva zeci de mii de dolari in fiecare saptamana.



Desi pare usor exagerat stilul lui Bruce, mie personal imi place foarte mult pentru ca este o tinuta de spectacol, care pastreaza insa toate regulile elegantei de seara, iar valoarea financiara a tinutelor este vizibila doar pentru cei care stiu la ce sa se uite. Este un lux discret, iar asta adauga la eleganta lui Bruce”.

Detalii cu accesorii

Pentru a avea o idee completa despre Bruce Buffer, trebuie sa spunem ca multe tinute purtate de el au fost donate pentru actiuni caritabile, dar prefentatorul UFC nu s-a laudat niciodata cu acest lucru.