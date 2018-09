Americanii i-au dat NOTA 10 Nadiei! Aparitie de senzatie la Fashion Week de la New York! FOTO & VIDEO

Nadia Comaneci are parte de mult respect din partea americanilor.

Ultima zi din saptamana modei de la New York a avut-o ca vedeta pe Nadia Comaneci. La evenimentul de joi seara, Nadia a aparut in fata spectatorilor intr-o tinuta business si a primit aplauze frenetice.



Nadia Comaneci a purtat un costum marca Stella McCartney, ea reprezentand fundatia "Laureus sports for Good"