Adrian Rădulescu, antrenorul lui David Popovici, dezvăluie secretul din spatele triumfului: "Să vă spun și un fapt amuzant"

Sportivul de 17 ani a devenit al doilea înotător din istorie care reușește să câștige medalii de aur la ambele probe la aceeași ediție a turneului, după Jim Montgomery, singurul care a mai reușit această performanță, în urmă cu 49 de ani.

Ce spune Adrian Rădulescu despre performanțele lui David Popovici

În spatele lui David Popovici a stat antrenorul Adrian Rădulescu, cel care are un merit important pentru reușitele sportivului român. Într-un interviu acordat pentru Federația Română de Natație și Pentatlon Modern, antrenorul a vorbit despre modul în care a trăit succesele lui David, dar și despre ce a avut în plus românul față de ceilalți concurenți.

"Îl văd zilnic pe David la antrenamente și cunosc pregăirea pe care o face. În serii și în semifinale am fost destul de ocupat pentru că am filmat cursele pentru analiză. La finale însă am coborat în tribuna de pe plaja bazinului. Aș fi stat liniștit pe scaun pe parcursul curselor, dar toți din fața mea se ridicaseră și eu nu mai vedeam ce se întâmplă.

La o asemenea competiție, nivelul este foarte apropiat. Față de ceilalți concurenți, cred că David a avut mai multă încredere în pregătirea lui.

Bucurie imensă. Dar să vă spun și un fapt amuzant legat de acest aspect. Mulți străini mi-au spus că nu știau cât de frumos este imnul României și s-au bucurat să-l descopere la această ediție de Mondiale.

Este o confirmare a muncii sale și a întregii echipe. Noi am îndrăznit să visăm, dar ne-am asumat și efortul necesar. M-am așteptat să fie (n.r - David Popovici) competitiv, dar ne-am focusat pe obiectivele de timp. Dacă le îndeplineam fără medalie, noi eram încântați", a spus Adrian Rădulescu, pentru FRNPM.

David Popovici și Adrian Rădulescu vor fi decorați

Preşedintele Klaus Iohannis a decis să îl decoreze pe sportivul David Popovici cu cea mai înaltă distincţie a statului român, Ordinul Naţional „Steaua României” în grad de Cavaler, ca urmare a performanţelor extraordinare obţinute la Campionatele Mondiale de Nataţie, care l-au plasat în rândul celor mai buni sportivi ai lumii, precum şi în semn de recunoaştere şi apreciere pentru întreaga activitate, informează Administraţia Prezidenţială.

Totodată, şeful statului a hotărât să-l decoreze şi pe antrenorul Adrian Rădulescu, cel care a fost tot timpul alături de David Popovici, cu Ordinul Naţional „Pentru Merit” în grad de Cavaler, în semn de apreciere pentru contribuţia remarcabilă în atingerea excelenţei sportive.

„Prin talentul, dăruirea, devotamentul şi profesionalismul său, demonstrate atât în bazinul de înot, cât şi în afara sa, David Popovici a promovat numele ţării noastre în întreaga lume. David Popovici este un model pentru tânăra generaţie şi un veritabil ambasador al sportului, iar energia depusă în slujba afirmării înotului pe plan internaţional reprezintă un câştig uriaş pentru România”, precizează comunicatul de presă al Administraţiei Prezidenţiale.

Ceremonia de decorare va avea loc la Palatul Cotroceni, la o dată care va fi comunicată ulterior, adaugă sursa citată.

De asemenea, prim-ministrul Nicolae Ciucă a anunţat, joi, că Executivul a decis alocarea sumei de un milion de lei sportivului David Popovici, banii provenind din Fondul de rezervă al Guvernului.