Lupta s-a încheiat după doar 40 de secunde, în urma unei accidentări de-a dreptul horror. Ponomarev, care este star în MMA, a început în forță și și-a împins adversarul în peretele cuștii și a încercat să îl doboare, însă atunci a apărut dezastrul pentru el.

S-a împiedicat și s-a dezechilibrat, iar în momentul aterizării, din cauză că avea picioarele poziționate greșit, și-a rupt piciorul, care s-a întors într-un unghi terifiant. Piciorul i s-a rupt, sub privirile șocate ale celor din sală, iar arbitrul a sărit imediat să pună capăt luptei.

În timp ce rivalul său sărbătoarea calificarea în semifinalele turneului, Ponomarev a rămas la podea, în agonie, așteptând intervenția medicilor. Fanii MMA au rămas și ei șocați de accidentarea horror pe care au văzut-o.

„E brutal, nu îmi pot imagina durerea pe care o simte”, a scris un fan pe Twitter, în timp ce un altul a scri: „Dumnezeule, e cea mai rea accidentare MMA pe care am văzut-o vreodată, în special cu un picior rupt”.

„Vă avertizez. E horror, posibil să fie o accidentare care să pună capăt carierei sale”.

Fanii s-au înfuriat și pe adversarul lui Ponomarev, după ce Vakhaev a continuat să îl lovească după ce și-a rupt piciorul.

I'm warning you now. This is a horrible, potential career ending injury.

Grigoriy Ponomarev destroys his leg/knee/everything at ACA 161. Wait for the replay pic.twitter.com/JTN4oAdrYH