Internaționalul James Rodriguez a revenit în Columbia și a semnat cu echipa de fotbal Atletico Nacional, a anunțat, joi, clubul din Medellin, citat de Xinhua.

Mijlocașul ofensiv de 35 de ani a venit ca jucător liber de contract după ce s-a despărțit în iulie de Minnesota United.

''Bine ai venit, James. Ai venit într-o familie care te va înconjura cu dragoste, unde cu siguranță vom împărtăși momente de glorie'', a declarat președintele lui Atletico Nacional, Sebastian Arango, într-un comunicat pee site-ul clubului.

James Rodriguez a semnat cu Atletico Nacional

Rodriguez nu a mai jucat în țara natală de când a părăsit clubul la care s-a format, Envigado, pentru a juca la Banfield, în Argentina, în 2008.

Ulterior, el a evoluat la FC Porto, Monaco, Real Madrid, Bayern Munchen și Everton, printre alte cluburi.

În ciuda faptului că accidentările i-au limitat aparițiile în ultimii ani, Rodriguez rămâne o figură cheie pentru Columbia, fiind jucătorul cu cele mai multe selecții la națională.

Atletico Nacional se află pe locul al cincilea în prima ligă columbiană, cu 12 puncte din cinci partide, la opt puncte de liderul America de Cali.

AGERPRES