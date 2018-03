"Vrea sa vina la noi, il asteptam!" Surpriza uriasa! Ce echipa anunta transferul lui Ronaldo

Cristiano Ronaldo isi cauta o ultima echipa inainte sa se retraga.

S-a scris despre PSG sau de o revenire la Manchester United, insa clubul care anunta transferul lui Ronaldo este Besiktas. Presedintele turcilor sustine ca portughezul si-a dat acordul pentru o mutare in Turcia, in momentul in care se va desparti de Real Madrid.

Baskanul lui Besiktas are planuri mari. Cu Ronaldo ar incepe revolutia clubului care spera sa ajunga intre gigantii din Europa.

"Noi il vrem pe Ronaldo si s-ar putea sa vina, pentru ca el vrea sa vina la Besiktas. Noi nu suntem acolo unde ne dorim in momentul de fata. Avem 100 de milioane de fani in toata lumea, dar mai avem mult de munca. Trebuie sa urcam la un anumit nivel. Nivelul de acum nu este cel la care ar trebui sa fie Besiktas acum. Avem 115 ani de istorie. Trebuie sa muncim mult, trebuie sa muncim daca il vrem pe Ronaldo", a declarat presedintele turcilor, Fikret Orman.

Besiktas e pe locul 2 in Turcia, la 3 puncte in spatele liderului Galatasaray. Turcii au fost eliminati din optimile Champions League de Bayern. A fost prima calificare din istorie pentru ei in optimile Ligii.

Pana atunci, Ronaldo incerca sa castige Champions League pentru a treia oara la rand cu Real Madrid. Spaniolii vor intalni Juventus in sferturi.