Pentru Darwin Machis, vestea nu reprezintă o noutate, acesta reușind o "performanță" greu de egalat.



Machis a retrogradat cu Granada, Cadiz și Valladolid

Extrema din Venezuela a retrogradat din prima divizie spaniolă, în patru sezoane consecutive, cu Granada (2021 - 2022), Real Valladolid (2022 - 2023), Cadiz (2023 - 2024) și, din nou, Real Valladolid (2024 - 2025).



Fotbalistul mai are contract până în vara lui 2026 cu formația din Castilia și Leon, care este deținută de Ronaldo Luis Nazario de Lima (82%). Probabil va trebui să se mulțumească cu activitatea în Segunda Division, în stagiunea viitoare, fiind greu de crezut că impresarii vor reuși să îi găsească un alt contract în prima divizie ghinionistului Machis.

A mai jucat în Italia, Portugalia și Mexic



Darwin Daniel Machis Marcano (32 de ani) este născut la Tucupita și a fost legitimat la Mineros de Guayana (2011-2012), Granada (2012-2013, 2019-2022), Vitoria Guimaraes (2013), Hercules Alicante (2014, Huesca (2015-2016), Leganes (2016-2017), Udinese (2018), Cadiz (2019, 2023-2024), FC Juarez (2022-2023), Valladolid (2023).



Are 52 de selecții și 11 goluri pentru naționala de seniori a Venezuelei, iar în palmares are Copa Venezuela (2011), Taca de Portugal (2012-2013), Kirin Cup (2019) și Segunda Division Player of the Month (februarie 2019). Joacă pe posturile de extremă stânga și extremă dreapta și este cotat la 1 milion de euro, după ce a avut o cotă de piață de 10 milioane de euro, în 2021. Are dublă cetățenie, spaniolă și venezueleană.



