Situație fără precedent în Spania! Espanyol Barcelona cere anularea rezultatului din partida cu Atletico Madrid: motivul invocat

Cel de-al doilea gol al oaspeților a creat o adevărată controversă în Spania. Reușita lui Antoine Griezmann a fost validatăde VAR, considerându-se că mingea a trecut cu toată circumferința linia porții, însă din reluări nu este atât de clar.

E gata! Cele patru echipe din Premier League care vor evolua în Liga Campionilor în sezonul următor: Liverpool e OUT

❌Le but de Griezmann aurait dû être refusé.

????Après une analyse en 3D du deuxième but de l'Atlético contre l’Espanyol, le ballon ne franchit pas complètement la ligne et le but aurait dû être refusé.

Via @ArchivoVAR

pic.twitter.com/qocpMDwl7m