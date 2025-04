Se pare că superstarul Cristiano Ronaldo este gata să dea o lovitură de proporții și în afara terenului. După cum a scris Sport.ro aici, atacantul celor de la Al-Nassr ar putea deveni patronul clubului Valencia, echipă de tradiție din La Liga, cu ajutorul unor investitori din Arabia Saudită.



Singura condiție pusă de Cristiano Ronaldo ca să cumpere Valencia.



Presa iberică a dezvăluit și suma pentru care această tranzacție ar fi posibilă: 400 de milioane de euro. Potrivit regulamentelor FIFA și La Liga, CR7 poate deține un club european chiar dacă este în continuare jucător activ în alt campionat.



Totuși, CR7 se pare că se asigură înainte să pună banii pe masă, întrucât achiziția este condiționată de evitarea retrogradării de către Valencia.



Clubul din al treilea oraș spaniol ca mărime se află pe locul 14 în La Liga, cu 34 de puncte cumulate în 30 de etape. Gruparea de pe Mestalla are un avans de șase puncte față de formația Leganes și are un bilanț de opt victorii, 10 remize și 12 înfrângeri.



"Liliecii" au bătut în ultimul meci disputat chiar fosta echipă unde Ronaldo a făcut istorie, Real Madrid, cu scorul de 2-1.



Totuși, campionatul nu este încă jucat, iar pentru Valencia urmează meciuri cu Sevilla, Rayo Vallecano, Espanyol, LAs Palmas, Getafe, Alaves, Athletic Bilbao și Real Betis.

Înțepătură pentru Ronaldo? Cum a numit Nasser Al-Khelaifi prima ligă din Franța după ce PSG a câștigat al 12-lea titlu de campioană



Nasser Al-Khelaifi a vorbit după succesul lui Paris Saint-Germain și a ținut să puncteze faptul că Ligue 1 este una dintre cele mai puternice ligi din Europa.



”Suntem foarte mândri că am câștigat titlul în Ligue 1, una dintre cele mai puternice ligi din Europa. Și e mai special că am fost încoronați într-un moment în care nu am pierdut niciun meci.



Felicitări tuturor jucătorilor, antrenorului nostru Luis Enrique, lui Luis Campos și tot staff-ului, pentru că au realizat o muncă foarte bună. E un moment mare pentru noi, în Franța și peste hotare și pentru orașul Paris”, a spus Khelaifi, citat de jurnalistul sportiv Fabrizio Romano.

Ce spunea CR7 despre Ligue 1



În decembrie 2024, la Globe Soccer Awards, Cristiano Ronaldo și-a reiterat punctul de vedere potrivit căruia Saudi Pro League este deja peste Ligue 1, având în vedere nivelul echipelor sau numele jucătorilor prezenți în cele două întreceri.



"Dacă îmi păstrez afirmația? Cu siguranță! Și nu spun asta pentru că joc acolo. Nu îmi pasă ce crede lumea. Ar trebui să meargă în Arabia Saudită și să vadă cum e să joci acolo la 38, 39, 40 de grade. Nu trebuie să mă credeți pe mine. Mergeți și vedeți.



În Franța există doar PSG. Celelalte echipe sunt terminate. E părerea mea, nu îmi pasă ce spun ceilalți. Îmi pare rău, dar Franța înseamnă doar PSG.

Ok, sunt echipe competitive, dar PSG este cea mai puternică și nimeni nu se poate bate cu ea. PSG are cei mai buni jucători și este clubul cu cei mai mulți bani. Vorbim despre fapte. Nu știu de ce oamenii sunt atât de surprinși", a spus Cristiano Ronaldo.