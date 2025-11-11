"Ca parte a acestui acord, Miguel Angel Gil Marin şi Enrique Cerezo vor continua să conducă Atletico Madrid, respectiv ca director general şi preşedinte, şi vor rămâne acţionari, ceea ce va garanta continuitatea şi viziunea proiectului, precum şi conducerea acestuia", a indicat Atletico într-un comunicat.

Fondul american de investiţii Apollo Global Management, prin intermediul diviziei sale sportive Apollo Sports Capital, a devenit acţionarul majoritar al clubului de fotbal Atletico Madrid, a anunţat luni gruparea spaniolă, a cărei conducere rămâne neschimbată, informează AFP.

Fondul Apollo Sports Capital (ASC), care a devenit recent acţionar la turneele de tenis ATP Masters 1.000 şi WTA 1.000 de la Madrid şi Miami, a indicat că această preluare a Atletico Madrid "nu face parte dintr-o strategie de control multi-cluburi", precizează comunicatul.



Atletico Madrid, evaluat de presa spaniolă la 2,5 miliarde de euro, îi păstrează ca alţi acţionari principali pe directorul general Miguel Angel Gil, pe preşedintele Enrique Cerezo, Quantum Pacific Group şi fondul Ares Management.



"Investiţia ASC va consolida poziţia clubului nostru în elita fotbalului şi va susţine ambiţia noastră de a oferi rezultate pe termen lung milioanelor de suporteri ai noştri din întreaga lume", a declarat clubul madrilen în comunicatul său, informează Agerpres.



Atletico este acum pe locul 4 în La Liga, la 6 puncte de liderul Real Madrid.

