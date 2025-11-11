OFICIAL S-a făcut afacerea anului: au cumpărat clubul pentru 2.000.000.000€

S-a făcut afacerea anului: au cumpărat clubul pentru 2.000.000.000&euro; La Liga
Un club uriaș a intrat într-o nouă eră.

Atletico MadridApollo Global Management
Fondul american de investiţii Apollo Global Management, prin intermediul diviziei sale sportive Apollo Sports Capital, a devenit acţionarul majoritar al clubului de fotbal Atletico Madrid, a anunţat luni gruparea spaniolă, a cărei conducere rămâne neschimbată, informează AFP.

Atletico Madrid, vândut pentru 2 miliarde de euro!

"Ca parte a acestui acord, Miguel Angel Gil Marin şi Enrique Cerezo vor continua să conducă Atletico Madrid, respectiv ca director general şi preşedinte, şi vor rămâne acţionari, ceea ce va garanta continuitatea şi viziunea proiectului, precum şi conducerea acestuia", a indicat Atletico într-un comunicat.

Fondul Apollo Sports Capital (ASC), care a devenit recent acţionar la turneele de tenis ATP Masters 1.000 şi WTA 1.000 de la Madrid şi Miami, a indicat că această preluare a Atletico Madrid "nu face parte dintr-o strategie de control multi-cluburi", precizează comunicatul.

Atletico Madrid, evaluat de presa spaniolă la 2,5 miliarde de euro, îi păstrează ca alţi acţionari principali pe directorul general Miguel Angel Gil, pe preşedintele Enrique Cerezo, Quantum Pacific Group şi fondul Ares Management.

"Investiţia ASC va consolida poziţia clubului nostru în elita fotbalului şi va susţine ambiţia noastră de a oferi rezultate pe termen lung milioanelor de suporteri ai noştri din întreaga lume", a declarat clubul madrilen în comunicatul său, informează Agerpres.

Atletico este acum pe locul 4 în La Liga, la 6 puncte de liderul Real Madrid.

Un român a murit într-un accident în SUA, încercând să-și salveze soția și fetița abia născută. Gestul care i-a fost fatal
Boca Juniors - River Plate, Supercl&aacute;sico cu Dua Lipa prezentă pe La Bombonera!
Jucătorul cu care Rapid vrea să dea lovitura: &rdquo;&Icirc;n jur de 5.000.000&euro;&rdquo;
Dezvăluirea sud-africanilor, explozivă: de ce lui Becali i s-a pus pata pe Ngezana
Emilian Dolha dezvăluie dedesubturile unui penalty ratat de Ionel Dănciulescu, &icirc;ntr-un Dinamo - Gloria Bistrița 1-2: ce l-a rugat
Bosnia - Rom&acirc;nia I Atacantul tricolor care n-a mai dat gol la club de 7 luni: &rdquo;E un sentiment extraordinar să marchez pentru naţională&rdquo;
Napoli a anunțat oficial: ce se &icirc;nt&acirc;mplă cu Antonio Conte
Cum s-a &icirc;ntors Daniel B&icirc;rligea de la Sibiu, după ce Gigi Becali i-a interzis să se urce &icirc;n autocar

S-au &icirc;nțeles! Gigi Becali face anunțul momentului la FCSB

Victor Pițurcă revine pe bancă! Fostul selecționer și-a anunțat următoarea destinație

Lamine Yamal, EXCLUS din naționala Spaniei!

&Icirc;l recunoști? A c&acirc;știgat trei trofee cu Dinamo și &icirc;ncă joacă fotbal la 50 de ani

Ema Dolha: N-am văzut &icirc;n viața mea &icirc;n Rom&acirc;nia așa străin . Degetele rupte, cel mai bun antrenor cu care a lucrat și un fost coleg cu șut violent: E un animal diferit

Jucătorul cu care Rapid vrea să dea lovitura: &rdquo;&Icirc;n jur de 5.000.000&euro;&rdquo;
Dezvăluirea sud-africanilor, explozivă: de ce lui Becali i s-a pus pata pe Ngezana
Emilian Dolha dezvăluie dedesubturile unui penalty ratat de Ionel Dănciulescu, &icirc;ntr-un Dinamo - Gloria Bistrița 1-2: ce l-a rugat
Revenire de senzație! Toni Petrea e aproape să preia o echipă din Liga 2
Bosnia - Rom&acirc;nia I Atacantul tricolor care n-a mai dat gol la club de 7 luni: &rdquo;E un sentiment extraordinar să marchez pentru naţională&rdquo;
Probleme pentru Jan Oblak &icirc;n prima etapă din LaLiga. Ce au scris spaniolii după Villarreal - Atletico Madrid 2-2
Horațiu Moldovan, din nou pe banca de rezerve la Atletico Madrid
Este sau nu corectă declarația Oanei Gheorghiu despre pensiile magistraților. Ce spune legea despre indemnizațiile lor

Cuplu prins &icirc;ntrețin&acirc;nd relații amoroase &icirc;n timp ce mașina rula cu 140 km/h pe autostradă

O fabrică din Arad concediază 900 de angajați &icirc;nainte de sărbători. Este cel mai mare angajator din zonă

Cum a aflat o c&acirc;ntăreață americană că s-a căsătorit fără să știe cu un sultan malaezian. &rdquo;Merit un divorț ca la carte&rdquo;

