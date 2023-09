Real Madrid și-a ales următorul antrenor! Reacția lui Carlo Ancelotti

Din vara anului următor, antrenorul italian va prelua naționala Braziliei, astfel că fosta campioană a Europei va fi nevoită să-și găsească un alt manager.

Florentino Perez s-a mișcat repede și l-ar fi ales deja pe Xabi Alonso (41 de ani), fost câștigător de Liga Campionilor cu Real Madrid, în prezent antrenor la Bayer Leverkusen, anunță Radio MARCA.

Rezultatele echipei germane sub comanda lui Xabi Alonso au fost remarcabile, iar Perez consideră că fostul mijlocaș ar fi soluția ideală pentru postul de antrenor la Real Madrid.

Întrebat despre posibilitatea ca Xabi Alonso să preia echipa, Carlo Ancelotti a răspuns fără ezitare.

”L-am antrenat pe Xabi, face o treabă bună la Bayer. Înțelege jocul foarte bine, de asta e un antrenor foarte bun. Le doresc lui Xabi Alonso, Raul și Arbeloa să antreneze Real Madrid într-o zi. Îi iubesc pe toți”, a spus antrenorul de 64 de ani.

Real Madrid have chosen Xabi Alonso to be their manager from next season, according to Radio Marca ???????? pic.twitter.com/tXNVCRZqVA