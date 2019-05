Te pup, pa pa! Decizia FINALA in cazul lui James Rodriguez! Ce se intampla cu starul pe care nu-l mai vor nici Real, nici Bayern

James Rodriguez nu va fi pastrat de Bayern dupa ce imprumutul de la Real ii expira in aceata vara.

Columbianul nu e dorit inapoi nici pe Bernabeu. Real are de gand sa-l cedeze definitiv. Cumparat cu 80 de milioane dupa Mondialul din 2014, James, 27 de ani, este evaluat acum la jumatate din suma, scrie Marca. Cea mai probabila destinatie: Premier League. Rodriguez are numai 20 de aparitii pentru Bayern in acest sezon de Bundesliga, alaturi de alte 8 in Cupa si Champions League. A marcat de 7 ori.