Clubul de pe Santiago Bernabeu nu se oprește, însă, aici și pregătește noi mutări de răsunet pe piața de transferuri.

Real Madrid pregătește oferta pentru Enzo Fernandez

După un sezon mult sub așteptări, Jose Mourinho, noul antrenor al madrilenilor, vrea să întărească lotul echipei, iar principala țintă în mercato este Enzo Fernandez, mijlocașul celor de la Chelsea.

Conform jurnalistului BBC, Nizaar Kinsella, Real Madrid a reînceput negocierile pentru transferul fotbalistului argentinian pentru care Chelsea solicită nu mai puțin de 140 de milioane de euro.

Chiar dacă mijlocașul a bătut palma cu clubul de pe ”Santiago Bernabeu”, Enzo Fernandez are contract cu Chelsea până în 2032, iar londonezii nu au de gând să scadă din prețul cerut.