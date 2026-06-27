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The Sun scrie că mijlocașul Granit Xhaka (33 de ani) ar fi pregătit să o lase pe Sunderland pentru Chelsea. Acesta fiind considerat un înlocuitor excelent pentru Enzo Fernandez (25 de ani), mijlocaș aflat aproape de transferul la Real Madrid.

Granit Xhaka, gata să bată palma cu Chelsea

Jurnaliștii englezi scriu că Xhaka se află pe lista scurtă a managerului Xabi Alonso, astfel că are șanse mari să ajungă la Londra după terminarea Campionatului Mondial. Veteranul participă alături de naționala Elveției la turneul final.

"Chelsea e gata să facă un transfer șocant și să îl aducă la Londra pe Granit Xhaka. Jucătorul ar fi gata să accepte orice ofertă. Managerul Xabi Alonso a pus la cale aducerea fostului său elev de la Leverkusen", scriu cei de la The Sun.

Granit Xhaka a impresionat în sezonul precedent la Sunderland. Acesta a evoluat în 34 de meciuri oficiale și a ajutat echipa nou-promovată să obțină calificarea în cupele europene.

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Noul sezon din Premier League va debuta pe 21 august 2026. Programul complet al celor 38 de etape a fost deja publicat, iar primele derby-uri sunt programate încă din luna septembrie.

Prima partidă a sezonului se va disputa vineri, 21 august, de la ora 22:00, când Arsenal primește vizita nou-promovatei Coventry City.

Programul primei etape din Premier League 2026/27 arată astfel:

Vineri, 21 august

22:00 Arsenal – Coventry City

Sâmbătă, 22 august

14:30 Hull City – Manchester United

17:00 Everton – Crystal Palace

17:00 Ipswich Town – Sunderland

17:00 Nottingham Forest – Leeds United

19:30 Brentford – Tottenham

Duminică, 23 august

16:00 Brighton – Aston Villa

16:00 Manchester City – Bournemouth

18:30 Newcastle United – Liverpool

Luni, 24 august