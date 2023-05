Proteste în Brazilia după scandalul de rasism în care a fost implicat Vinicius: "Ăsta nu e fotbal!"

Participanţii la demonstraţia din metropola braziliană au scandat "La Liga rasistă" şi au cerut acţiuni din partea Guvernului spaniol, potrivit ziarului Folha din Sao Paulo.

Au fost afişate, de asemenea, bannere pe care se puntea citi: '"Vinicius Jr suntem cu tine" şi "Acesta nu este fotbal, acesta este rasism".

În total, şapte persoane au fost arestate în Spania marţi şi puse sub acuzare în acest caz, după ce Vinicius a fost abuzat rasial de spectatori în timpul eşecului suferit de Real Madrid pe stadionul Mestalla din Valencia (0-1).

Internaţionalul brazilian în vârstă de 22 de ani a acuzat Liga spaniolă de fotbal, într-un mesaj pe Twitter, că consideră rasismul "normal". Preşedintele La Liga, Javier Tebas, a respins acuzaţia şi a subliniat că nouă incidente rasiste au fost raportate instanţelor în acest sezon.

Ato a favor do jogador do Real Madrid Vinícius Jr no Consulado da Espanha em São Paulo#ViniciusJr #FogoNosRacistas pic.twitter.com/j28X34SU9E