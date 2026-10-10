Pentru asta a fost suspendat meciul! Ce scria pe avioanele de hârtie aruncate de fanii lui Rayo Vallecano - Athletic Bilbao

Pentru asta a fost suspendat meciul! Ce scria pe avioanele de hârtie aruncate de fanii lui Rayo Vallecano - Athletic Bilbao La Liga
SPORT.RO
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Partida dintre Rayo Vallecano și Athletic Bilbao a fost suspendată, iar echipa lui Andrei Rațiu riscă să piardă la ”masa verde”.

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Din articol

Totul a fost cauzat de suporterii lui Rayo Vallecano, care au răbufnit la adresa conducerii. Picătura care a umplut paharul a fost starea jalnică în care a ajuns stadionul din Vallecas.

Acesta este mesajul tipărit de suporterii lui Rayo Vallecano

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În consecință, fanii lui Rayo Vallecano au aruncat avioane de hârtie și alte obiecte din tribune și, deși arbitrul a oprit temporar jocul și i-a somat pe suporteri să înceteze, aceștia au continuat, iar centralul a decis suspendarea meciului.

Acesta era mesajul tipărit pe avioanele de hârtie aruncate de suporterii lui Rayo Vallecano. Fanii au cerut demisia președintelui Raul Martin Presa, pe care îl consideră vinovat pentru toate problemele de la Rayo Vallecano.

Este ziua protestelor. Este ziua în care trebuie să îl arătăm cu degetul pe Presa!

Presa este nervos. A devenit un meme la nivel mondial, a fost criticat și arătat cu degetul de toate instituțiile publice și sportive, iar susținătorii încep să-l părăsească. Este încolțit, toată lumea îi cunoaște neglijențele și neregulile, iar o mare parte din meritul pentru această situație îi revine mișcării Rayismo.

De aceea, chiar dacă ne întoarcem să jucăm pe stadionul din Vallecas, nu putem permite ca lucrurile să se liniștească. Trebuie să continuăm să escaladăm conflictul și să scoatem la iveală combinațiile sale, pentru a aduna cât mai multe argumente care să ne permită să-l îndepărtăm pe Presa. 

Am îndurat multe, am suferit mult, au trecut mulți ani fără să avem un sezon liniștit și am ajuns într-un punct fără întoarcere, în care singura soluție este plecarea lui Presa și a întregului său anturaj”, scria pe miile de avioane de hârtie aruncate pe gazon.

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