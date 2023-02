"Noi suntem echipă defensivă? Incredibil!". Xavi a răbufnit și a numit formațiile din Europa care atacă cel mai mult

Întrebat despre sistemele de joc la care apelează, Xavi a transmis că nu este un fan al modulului 4-4-2, iar de-a lungul experienței la Barcelona a apelat doar la 4-3-3 sau 3-4-3.

Xavi: "Barcelona șui Manchester City, cele mai ofensive echipe din Europa"

Xavi a fost deranjat de faptul că anumite persoane o consideră pe Barcelona o echipă defensivă și a explicat că, în opinia sa, catalanii și Manchester City sunt formațiile din Europa care atacă cel mai mult.

"Nu am folosit niciodată în cariera mea sistemul 4-4-2, nu îmi place. Dacă verificați, vedeți vedea că nu l-am folosit nciodată. Sistemul depinde de ceea ce am la dispoziție. Cu extremele ai mai multe alternative și poți deschide mai bine jocul. Contra lui Real am jucat, de exemplu, un sistem clar 3-4-3.

Am auzit că noi am fi o echipă defensivă, este incredibil. Suntem cea mai ofensivă echipă din Europa alături de Manchester City. Noi jucăm 3-4-3 sau 4-3-3, dar niciodată 4-4-2", a spus Xavi, citat de Sport.

În La Liga, Barcelona are acum al doilea cel mai bun atac, cu 43 de goluri înscrise în 21 de meciuri. Prima este Real Madrid (46 de goluri), care are și un meci în plus.

În Premier League, Manchester City este lider autoritar la capitolul golurilor marcate: 60 în 24 de etape. Pe următoarele două poziții sunt Arsenal (51) și Tottenham (42).