Toate cele patru goluri s-au marcat în repriza secundă. Marcos Alonso a spart gheața în minutul 50, însă Manchester United a întors scorul și a trecut rapid în avantaj, grație lui Marcus Rashford (52) și autogolului semnat de Jules Kounde (59). Barcelona a restabilit egalitatea prin Raphinha, în minutul 76.

Reacția lui Xavi după Barcelona - Manchester United 2-2

După meci, Xavi Hernandez, antrenorul Barcelonei, s-a arătat nemulțumit de faptul că arbitrul italian Maurizio Mariani nu a dictat un penalty pentru echipa sa în minutul 85, pentru un henț comis de Fred.

De asemenea, Xavi a vorbit despre accidentarea lui Pedri și reacția nervoasă a lui Raphinha din momentul înlocuirii.

"Un meci foarte echilibrat, am întâlnit o echipă foarte bună. Mult de muncă, un meci foarte fizic. Am avut sentimentul că putem marca golul victoriei, însă totul se va decide pe Old Trafford, unde vom încerca să ne calificăm.

Manchester United a pus multă presiune pe noi, au câștigat multe dueluri fizice, iar nouă ne-a fost dificil să ieșim cu mingea, însă ne-am descurcat bine.

Pedri a resimțit un disconfort la nivelul cvadricepsului.

Înțeleg perfect furia jucătorilor, și eu eram nervos. Raphinha a venit să își prezinte scuzele, însă nu era nevoie.

Pentru mine, penalty-ul a fost foarte clar. Am mers să îi spun arbitrului că a fost foarte clar. E opinia mea, nu va schimba nimic. El a spus că a fost aproape de corp, însă pentru mine nu este așa. A fost un penalty clar", a spus Xavi, potrivit Marca.

Returul dintre Manchester United și FC Barcelona este programat joia viitoare, de la ora 22:00, pe Old Trafford, ÎN DIRECT pe Pro Arena și VOYO.