Messi e REGELE loviturilor libere! A inscris, de unul singur, mai multe goluri decat oricare echipa din primele 5 campionate ale Europei

Messi nu are rival la capitolul golurilor inscrise din lovituri libere.

Atacantul celor de la Barcelona scrie istorie si stabileste record dupa record.

In ultimele 5 sezoane, Messi a marcat 20 de goluri din lovituri libere in LaLiga. Asta inseamna mai mult decat oricare echipa din cele mai puternice campionate europene: Juventus are 15 goluri, Roma, PSG si Lyon 13, iar Bologna 12.

Cea mai recenta reusita a venit chiar in ultimul meci de campionat, impotriva celor de la Valladolid, cand argentinianul a marcat din lovitura libera golul numarul 608 pentru echipa de club (44 din faza fixa), depasindu-l pe Cristiano Ronaldo, care are 606 goluri. Totodata, Messi are 118 meciuri mai putin jucate decat starul portughez - 695 vs. 813.

Lionel Messi scores his 50th career freekick ???? pic.twitter.com/PAsSdbi90S — Prime Foootball (@PFoootball) October 30, 2019