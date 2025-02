Carlo Ancelotti, laude pentru Endrick

Ancelotti a spus că este uluit de abilitatea remarcabilă a lui Endrick, după ce brazilianul în vârstă de 18 ani a marcat golul victoriei din minutul 19 şi a mai avut o bară.



''Este spectaculos'', a declarat Ancelotti în conferinţa de presă de după joc. ''El are aceste caracteristici uimitoare pe care le-a arătat ori de câte ori are ocazia. Precizia lui este în afara limitelor, este rapid şi mai poate încă progresa mult la jocul cu mingea.

Dar, uau, driblingul lui, sprinturile lui ... şutul pe care îl are... ar fi putut chiar să înscrie un al doilea gol cu uşurinţă cu acea lovitură grozavă în bară... Este pur şi simplu spectaculos. Foarte tânăr, dar învaţă foarte repede'', a adăugat Ancelotti, potrivit Agerpres.

Real Madrid, aproape de finala Cupei Spaniei



Italianul s-a declarat mulţumit de felul în care a jucat echipa sa, cu multe schimbări în garnitura de start la meciul de la San Sebastian, şi a opinat că Real se bate în continuare pentru o primă triplă în Cupa Spaniei, La Liga şi Liga Campionilor.



''Trăim un moment bun. Astăzi am avut rotaţii, dar am rămas solizi, am fost compacţi şi am făcut un joc foarte bun în defensivă. Cu solidaritate. Ne-am descurcat foarte bine, în ciuda rotaţiilor'', a spus Ancelotti. ''Ar trebui să fim mulţumiţi. A fost un meci intens, împotriva unui adversar care a dat totul şi am obţinut un rezultat bun pentru retur'', a subliniat antrenorul madrilenilor.



Meciul retur dintre cele două echipe va avea loc în data de 1 aprilie, pe Stadionul ''Santiago Bernabeu''.



În cealaltă semifinală, FC Barcelona şi Atletico Madrid au terminat nedecis, 4-4, marţi seara.