INCREDIBIL! Echipa din Spania care isi SPIONA adversarii in vestiar! Aveau camere in detectoarele de fum!

Granada e in centrul unui scandal urias.

Spaniolii de la Granada sunt acuzati ca au instalat camere in vestiarul advers si in cel al arbitrilor pentru a-i spiona in timpul partidelor.

Echipa din liga a doua a ascuns camerele in detectoarele de fum si in alarmele arenei Nuevo Estadio de Los Cármenes.

Alte dispozitive de inregistrat au fost gasite la terenul de antrenament al clubului. Unul era chiar pe tunelul catre vestiare. Politia a gasit in total cinci camere.

El Mundo scrie ca oficialii Granadei sunt cei care au depus plangere si il suspecteaza pe fostul director sportiv Angel Gonzalez Segura ca le-a instalat.

"Domnul Gonzalez Segura s-a laudat in conversatii pe care le-a avut intr-un bar ca a instalat camere in biroul directorului general si a inregistrat conversatiile sale", scrie in plangerea formulata de Granada.

Toate datele salvate de dispozitivele de inregistrat au ajuns la o companie privata. Aceasta sustine acum ca datele au fost sterse.

Granada ocupa locul al treilea in liga a doua din Spania.