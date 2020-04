Federatia Spaniola de Fotbal a stabilit echipele calificate in cupele europene, daca sezonul nu se mai reia! Surpriza de proportii: cine ramane OUT

Spania trece prin momente dificile din punct de vedere medical.

Ibericii sunt extrem de afectati de criza de coronavirus, iar reluarea sezonului de fotbal este sub semnul intrebarii. Federatia Spaniola de Fotbal isi ia masuri de siguranta si a anuntat deja care sunt echipele calificate pentru urmatorul sezon european, daca acest campionat nu va fi dus la bun sfarsit.

Atletico Madrid ar fi marea perdanta a acestei masuri, pentru ca ar pierde ultimul loc de Champions League cu doar un punct, anunta Marca.

Barcelona, Real Madrid, Sevilla si Real Sociedad ar fi echipele care merg direct in UCL, in schimb ce Getafe si Atletico Madrid ar urma sa participe in Europa League. Cele doua echipe se afla pe locurile 5 si 6, la egalitate de puncte, la doar un punct distanta de locul al patrulea.

Federatia nu a anuntat inca modalitatea prin care va fi stabilita campioana sau daca vor exista echipe care promoveaza sau retrogradeaza.