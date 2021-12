Este oficial! Barcelona a transferat un star de la Manchester City. Cât au plătit catalanii 

Adus de Joan Laporta în locul lui Ronald Koeman pentru a redresa situația clubului catalan, antrenorul a primit și primul fotbalist dorit. Ferran Torres (21 ani) s-a înțeles oficial cu Barcelona, iar din această iarnă va juca pe Camp Nou.

Transferul atacantului spaniol a costat-o pe Barcelona. Manchester City a renunțat la Ferran Torres în schimbul a 55 de milioane de euro, plus 10 milioane bonusuri de performanță, conform jurnalistului Fabrizio Romano.

Ferrán Torres to Barcelona, done deal confirmed and here we go! The agreement has been completed for €55m plus €10m add ons to Manchester City. ???????????? #FCB

Ferrán will sign a five year deal as new Barcelona players in the coming hours. He’s always been the priority for Xavi. pic.twitter.com/n1LsaHmISQ