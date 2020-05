"E ciudat sa stai langa un adversar, dar sa nu te poti bucura alaturi de coechipieri!" Covid aduce anomalia in fotbal! Ce spune o vedeta de la Atletico

Chiar daca nu a fost anuntata o data concreta la care se va relua La Liga, echipele din Spania au revenit la antrenamente.

Jucatorii se pregatesc de meciurile care au mai ramas de disputat respectand masurile de distantare sociala.

Baietii lui Diego Simeone au revenit la antrenamente de aproape 2 saptamani si sunt nerabdatori sa revina la partidele din Champions League si din campionat.

Joi, Saúl Ñíguez, care e aproape de un transfer la Manchester United, a raspuns intrebarilor jurnalistilor spanioli cu privire la situatia actuala. El a declarat ca va fi ciudat sa joace pe un stadion gol: "Ma bucur ca fotbalul a revenit (n.r. in Germania), dar mi se pare ciudat ca poti sa stai aproape de un adversar, cand il marchezi, dar nu te poti bucura alaturi de colegi atunci cand inscrii. Va fi ciudat sa jucam cu portile inchise, dar aceasta este cea mai buna varianta in acest moment."

Atmosfera incredibila pe care fanii lui Atletico Madrid o fac in tribune la fiecare meci le va lipsi elevilor lui Simeone, iar Ñíguez a tinut sa precizeze faptul ca: "Noua, jucatorilor, cel mai mult ne vor lipsi fanii. Personal mi-ar placea sa vad in tribune bannere sau fotografii ale sustinatorilor nostri care ne sprijina sau care doneaza pentru organizatiile care se ocupa de cei vulnerabili. Sunt sigur ca suporterii ne vor face sa le simtim iubirea chiar si de la ei de acasa."

Pentru madrileni, reluarea campionatului se va face cu o deplasare la Bilbao, pentru un meci foarte important in economia clasamentului. Mijlocasul in varsta de 25 de ani considera ca va fi un avantaj pentru Atletico Madrid faptul ca adversarii nu vor fi sustinuti din tribune de suporteri.



Cu privire la modul in care s-ar putea disputa partidele ramase din Champions League, Saúl Ñíguez este convins ca echipa lui se va adapta oricarei situatii. "Atletico Madrid trebuie sa se adapteze la orice format se va alege pentru Champions League. Vom intampina incantati provocarea, indiferent daca vom juca intr-un singur tur sau nu", a declarat fotbalistul.