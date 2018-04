Contract URIAS pentru Ronaldo: 30 de milioane de euro pe an! E asteptat sa semneze imediat dupa incheierea sezonului

Cristiano Ronaldo a facut spectacol in meciul cu Juventus din mansa tur a sferturilor UEFA Champions, scor 3-0.

Starul portughez al Realului a dat doua goluri in victoria de la Torino, cea de-a doua reusita fiind o adevarata bijuterie din foarfeca. Florentino Perez i-a pregatit o surpriza lui Ronaldo pentru finalul sezonului. Desi presa internationala a speculat pe seama unei eventuale plecari a lui Ronaldo la finalul sezonului, conducerea "galacticilor" are alte planuri.

Conform presei spaniole, Perez i-a pregatit un nou contract lui Cristiano, contract pe care i-l va prezenta la finalul sezonului. Actuala intelgere a jucatorului in varsta de 33 de ani cu Real Madrid expira in 2021. Jurnalistii spanioli nu au aflat pe ce durata se va intinde noul contract, insa stiu cat va incasa Ronaldo: 30 de milioane de euro pe an, cu tot cu bonusuri.