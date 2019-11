Ce se mai intampla cu Isco? Cum poate sa se iroseasca un talent urias

Nu e totul roz atunci cand ajungi sa joci pentru Real Madrid. Uneori lucrurile pot lua o turnura neasteptata

Isco spunea in momentul in care ajungea pe Bernabeu ca nu exista un lucru mai important in cariera unui fotbalist decat faptul ca ajunge sa evolueze pentru Real Madrid.

Acum insa marele vis al fostului fotbalist de la Malaga a devenit un cosmar.

Isco avea meciuri in care nu prindea nici macar banca de rezerve in vremurile lui Lopetegui si Solari, iar revenirea lui Zidane la Real parea sa insemne si revenirea lui Isco la forma de mult apusa.

Iata insa ca lucrurile nu stau tocmai asa cum isi dorea mijlocasul ofensiv.

Fotbalistul a evoluat in doar 169 de minute in La Liga pentru Madrid, asta insemnand ca nu a prins nici macar 2 partide cap-coada.

Zidane inca se gandeste la Isco, iar jurnalistii de la El Confidencial spun ca Zizzou l-ar fi instintat pe fotbalist ca o sa primeasca mai multe minute in urmatoarele luni.

Partea proasta este ca exista presiuni si din partea echipei nationale. Isco trebuie sa-si revina ca sa fie luat in calcul pentru Euro 2020.

O despartire de Real Madrid nu este exclusa. Spurs, Napoli si chiar Juventus sunt pe urmele fotbalistului. Doar ca Perez cere peste 80 de milioane pentru acesta.