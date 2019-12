BREAKING NEWS! Meciul s-a oprit in Spania dupa scandarile ODIOASE ale suporterilor: "Nazist de rahat!" Cine a fost tinta

Meciul din Segunda Division dintre Rayo Vallecano si Albacete a fost suspendat.

Roman Zozulia a revenit pe terenul lui Vallecano la 3 ani dupa ce a plecat de la echipa. O parte din suporterii vallecani nu au fost incantati de venirea lui la echipa si au profitat de meciul de astazi pentru a-si arata ura fata de jucator.

Suporterii nu au afisat bannere, insa au cantat in timpul meciului: "Roman Zozulia, nazist de rahat!" sau "Afara cu fascistii din Vallecas". De asemenea, jucatorul a fost fluierat la fiecare atingere de minge.

Initial arbitrul a oprit meciul si s-a adresat fanilor, cerandu-le sa se opreasca din scandari, folosindu-se de un megafon. Conform Carrusel, Zozulia a fost in continuare huiduit in momentul in care jucatorii mergeau spre vestiare, la pauza. Jucatorul si-a dus mainile la urechi, incercand sa nu auda zgomotul facut de acesta.

???? Se suspende el Rayo-Albacete debido a los cánticos de “Zozulia p*to nazi”. pic.twitter.com/SddXuTKBwD — Sphera Sports (@SpheraSports) December 15, 2019



Dupa ce au trecut minutele alocate pauzei, jucatorii lui Albacete si Rayo nu au mai iesit de la vestiare, iar organizatorii au anuntat ca meciul s-a suspendat.

O @RayoVallecano x Albacete foi interrompido pq a torcida de Vallecas gritou "Zozulya, puto nazista". O jogador é militante declarado da ultradireita paramilitar na Ucrânia. Não foi racismo nem homofobia. A torcida estava chamando um nazista de nazista. Qual é o problema nisso?✊ pic.twitter.com/IjQmnkzd4m — Fernando Kallás (@fernandokallas) December 15, 2019