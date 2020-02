BREAKING NEWS | Barcelona a ajuns la un acord pentru transferul unui atacant! Cine vine pe Camp Nou dupa accidentarea lui Dembele

Barcelona isi aduce atacant.

Barcelona a ajuns la un acord pentru transferul lui Willian Jose de la Real Sociedad, in schimbul a 35 de milioane de euro, potrivit RTVE.

Transferul atacantului va trebui aprobat de Federatia de Fotbal din Spania, dupa ce Ousmane Dembele s-a accidentat grav (lipseste pana la finalul sezonului) si catalanii primesc permisiunea, conform regulamentului, de a aduce un inlocuitor.

Willian Jose (28 de ani) are 8 goluri in 24 de meciuri in acest sezon de La Liga pentru Real Sociedad.