Bayern Munchen a fost interesată de Cristiano Ronaldo! De ce au renunțat bavarezii la superstarul lui United 

Cristiano Ronaldo (37 ani) a revenit sezonul trecut la Manchester United. Portughezul a avut un sezon reușit pe plan personal, a marcat 24 de goluri în toate competițiile, cele mai multe din lotul grupării de pe Old Trafford.

Însă, golurile lui Ronaldo nu au ajutat-o pe United să prindă locul 4, ultimul care duce automat în UEFA Champions League. „Diavolii roșii” vor evolua în sezonul 2022-2023 în Europa League, așa că deținătorul a 5 Baloane de Aur și-a delegat agentul să-i găsească un alt angajament. Iar Jorge Mendes asta a și făcut. A încercat să-l propună pe Ronaldo la Chelsea, Atletico Madrid sau Bayern. Cel din urmă club a anunțat, prin vocea lui Oliver Kahn (53 ani), că superstarul a fost opțiune pentru bavarezi, însă au decis că nu s-ar plia pe filosofia campioanei Germaniei.

„Am discutat intern despre Cristiano Ronaldo, eu îl consider unul dintre cei mai mari jucători din toate timpurile. Dar am ajuns la conculuzia că, în ciuda faptului că îl apreciem pe Cristiano, el nu s-ar integra în filosofia noastră în acest moment”, a dezvăluit Oliver Kahn, directorul sportiv al lui Bayern Munchen, pentru Bild.

Bayern director Kahn tells Bild: “We discussed about Cristiano Ronaldo internally - I consider him one of greatest footballers ever” ???? #FCBayern

“Then we came to conclusion that, despite appreciation for Cristiano, he would not fit into our philosophy in the current situation”. pic.twitter.com/JuBTUdUnsS