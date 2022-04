Barcelona a mai rezolvat o problemă: "Semnează până în 2026!"

În perioada recentă, presa internațională a scris că mai multe cluburi din Premier League, inclusiv Manchester United, sunt interesate de transferul lui Araujo, însă uruguayanul ar fi decis să continue la Barcelona.

După o ședință de peste trei ore între între Mateu Alemany, directorul sportiv al Barcelonei și Edmundo Kabchi, impresarul lui Ronald Araujo, agentul a spus: "Cele două părți se apropie de un acord. În urmîtoarele ore sau zile putem aveam un acord. Ambele părți sunt încrezătoare, dar trebuie să mai vorbesc cu jucătorul".

Presa din Spania dă ca sigură prelungirea înțelegerii lui Araujo, iar jurnalistul Fabrizio Romano anunță: "Va semna foarte curând, după ce discuțiile de astăzi au fost pozitive. În ultima ședință se va discuta doar despre durata contractului, probabil va semna până în iunie 2026".

Ronald Araújo will sign his new contract with Barcelona very soon as today talks were more than positive. In the final meeting only lenght of the contract will be discussed - it’s likely gonna be until June 2026. ???????????????? #FCB

No doubt, Araújo’s gonna stay as he always wanted. pic.twitter.com/YWrr7uLiaO