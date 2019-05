Anuntul BOMBA pentru fanii Realului! "Vreau sa joc aici in sezonul viitor" Ce jucator a fost convins sa ramana pe Santiago Bernabeu!

Jucatorul a vorbit despre sezonul care tocmai s-a incheiat.

Real Madrid a incheiat un sezon dezastruos, fara vreun trofeu castigat, doar locul 3 in campionat, la 19 puncte de Barcelona si eliminata din optimile UEFA Champions League de Ajax.

Zinedine Zidane are misiunea de a readuce echipa la forma de altadata si a inceput campania de transferuri. Mai mult, francezul ii va avea la dispozitie in continuare pe Toni Kroos, Nacho si Rapahel Varane, cei care au hotarat sa ramana la Real Madrid. Varane a oferit un interviu pentru Marca, in cadrul caruia a recunoscut ca s-a gandit sa plece de pe Santiago Bernabeu.

"(N.r. - Te-ai gandit sa pleci de la Real Madrid?) Ne gandim mereu, asta este viata fotbalistilor. Ne gandim mereu cum putem progresa si sa fim fericiti. Nu ma relaxez niciodata si ma gandesc numai la cum pot sa devin mai bun. Toti ar trebui sa faca acest lucru.

(N.r. - Ramai la Real Madrid?) Da, vreau sa raman la Madrid si in sezonul urmator. Sunt sigur ca vom fi puternici si sunt convins ca sezonul va fi unul foarte bun pentru noi", a dezvaluit Raphael Varane.

Cristiano Ronaldo, cea mai mare pierdere

Fundasul francez a vorbit si despre plecarea lui Cristiano Ronaldo. Varane este convins ca Real Madrid ar fi putut castiga cel putin un trofeu in acest sezon, daca portughezul ramanea la Madrid.

"Cu siguranta! Incepusem sezonul foarte bine. Poate ca jucam chiar mai bine decat o facusem anul trecut, dar nu am avut rezultate. Viata este in balanta, iar lucrurile negative pot genera si mai multa negativitate", a spus Varane.

Varane: "Trebuie sa ne concentram pe campionat"

Dupa ce a castigat de trei ori la rand Liga Campionilor, Real Madrid a fost eliminata inca din optimi de Ajax Amsterdam. In cei trei ani, madrilenii au triumfat o singura data si in campionat, iar Varane considera ca el si colegii lui trebuie sa se axeze mai mult pe intrecerea interna.

"Dupa cum a spus si Zidane, avem nevoie de mai multa regularitate. In Champions League sunt momente de entuziasm, insa La Liga este constanta si vrem sa ne concentram pe campionat mai mult. Nu l-am lasat niciodata la o parte, insa acum trebuie sa ne concentram mai mult pe campionat", a declarat fundasul francez.