A debutat cu gol! Camavinga a marcat la șase minute după ce a intrat pe teren. Real s-a impus cu 5-2

Echipa antrenată de Carlo Ancelotti s-a impus cu 5-2, Karim Benzema reușind un hattrick. Celelalte două goluri au fost înscris de Vinicius Jr și de Eduardo Camavinga.

Pentru tânărul de 18 ani, golul marcat a reprezentat un start incredibil, reușita fiind consemnată la doar șase minute după ce fusese introdus pe teren.

Gest impresionant făcut de fotbalist



Camavinga a semnat cu Real Madrid, iar înainte de a pleca de la Rennes a făcut un gest impresionant. Tânărul de 18 ani a fost cumpărat de Real Madrid pentru 31 de milioane de euro plus bonusuri de performanță.

Mijlocașul și-a luat la revedere de la fostul club, nu înainte de a face un gest frumos pentru angajați. Fotbalistul a hotărât să ofere 166 de tricouri personalizate de la noua formație la care va juca, Real Madrid.

