Cine o ajuta pe Elettra? :) Mostenitoarea imperiului Lamborghini are probleme cu depilarea in carantina! Cum s-a filmat

Elettra Lamborghini (25 de ani), nepoata celebrului producator de masini de lux Ferruccio Lamborghini, n-are nimic de-a face cu ocupatia bunicului decedat in 1993.

Model, cantareata si vedeta TV, tanara are un succes enorm in spatiul virtual, acolo unde isi expune calitatile fizice.

Mereu lipsita de inhibitii, Elettra Miura (asa cum a fost botezata, dupa un celebru model Lamborghini) socheaza cu majoritatea aparitiilor sale. Ultima dovada e un material video postat pe Instagram in care tanara transmite un mesaj ironic, fiind portavocea femeilor care, din cauza carantinei, nu mai au cum sa ajunga la centrele estetice pentru actiunile obisnuite de infrumusetare.

Supranumita ”Regina twerking-ului” (stilul de dans cu miscari provocatoare ale posteriorului), mostenitoarea imperiului Lamborghini ne-a aratat inca o dată de ce e in stare la acest capitol. Surpriza a venit insa atunci cand s-a intors cu fata la camera de filmare. Astfel, pe sub lenjeria intima de culoare alba, Elettra si-a plasat strategic o peruca, intreaga scena fiind pigmentata cu cateva miscari lascive, pe ritmuri muzicale. „Carantina, ziua 50”, a fost mesajul ei, plangandu-se in acest fel de neajunsurile perioadei de izolare la domiciliu.