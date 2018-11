Cea mai sexy cantareata din Romania are tatuaj ca al lui Dybala :)

Banda neagra de pe antebratul argentinianului si modul in care se bucura dupa goluri au devenit marcile sale inregistrate.

Paolo Dybala, atacantul lui Juventus si al nationalei Argentinei si unul dintre cei mai in voga fotbalisti din lume, are pe mana stanga un tatuaj "black armband tattoo". Tatuajul-banderola este unul dintre cele mai populare tipuri de tatuaje din lume, in special cel negru simplu sau cel cu model tribal. Aceste tatuaje au fost la moda cu 10-15 ani in urma, dar se intorc incet in trend.

Ceea ce le face atat de atragatoare este faptul ca acestea sunt foarte usor de aratat, dar se si pot ascunde fara dificultate sub o piesa de imbracaminte cu maneca lunga. La fel ca orice alt simbol si aceste tatuaje au un anumit sens asociat cu ele, fiind folosite fie pentru a purta amintirile unei rude sau a unui prieten pierdut, ca un semn de doliu, fie ca semn al mandriei in mostenirea cuiva sau al simbolului iubirii si puterii.

De asemenea, Dybala este cunoscut si pentru modul original in care celebreaza marcarea golurilor, printr-o "masca" cu degetul mare si cel aratator deschise peste nas si gura. El a explicat ca gestul vrea sa semnifice o masca de gladiator, cu spiritul sau razboinic ajutandu-l sa-l treaca peste perioadele mai dificile din viata si cariera.

Acest tip de tatuaj a devenit extrem de cautat de vedetele din Romania, el fiind purtat pe mana si de cantareata Antonia, una dintre cele mai populare artiste din Romania.

De altfel, Antonia si Dybala au fiecare 3,3 milioane de urmaritori pe paginile oficiale de Facebook. O posibila explicatie pentru tatuajul copiat de la starul lui Juventus ar putea fi ca ea a fost maritata cu Vincenzo Castellano, un afacerist italian controversat originar din localitatea Castellammare di Stabia, aflata la 30 de km de Napoli, cu care are o fetita, pentru custodia careia s-au luptat ani de zile prin tribunale. Intre Juventus Torino si SSC Napoli exista una dintre cele mai acerbe rivalitati din fotbalul european, dar clubul torinez a cucerit ultimele 7 titluri de campioana a Italiei.

Alte personaje cunoscute care au un tatuaj asemanator sunt fotbalistii romani Steliano Filip, Alex Maxim sau Nicusor Stanciu.