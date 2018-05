World Rugby pregateste o DECIZIE RADICALA: Romania ar putea fi EXCLUSA de la Mondialul de rugby! Anuntul facut azi

Scandal urias in lumea rugby-ului. Romania ar putea fi exclusa din preliminariile Campionatului Mondial.



FINALA CHAMPIONS LEAGUE LIVERPOOL - REAL MADRID E IN DIRECT LA PRO TV PE 26 MAI! Finala Europa League: miercuri, 16 mai, 21:45, in direct la PRO TV: Atletico - Marseille!

Scandalul iscat in urma cu doua luni la meciul dintre Belgia si Spania de arbitrul roman Vlad Iordachesu ar putea avea repercusiuni si asupra nationalei Romaniei. Reprezentativa noastra, care a participat la toate cele 7 editii ale Campionatului Mondial, ar putea fi exclusa din competitie.

Georgienii de la rugbyxv.ge sustin ca World Rugby va taia in carne vie pe 10 mai atunci cand este asteptata decizia finala: Romania, Spania si Belgia vor fi excluse. Motivul? Cele trei nationale ar fi folosit jucatori care nu aveau drept de joc. In cazul Romaniei, Sione Faka'osilea este jucatorul a carui eligilibitate este pusa sub semnul intrebarii.

Daca decizia anuntata de georgieni va coincide cu cea oficiala, atunci Rusia va merge direct la Campionatul Mondial ce se va desfasura in Japonia, iar Germania ar urma sa ia locul Spaniei in barajul cu Portugalia.