Veste teribila pentru un fost rugbist de nationala: a fost diagnosticat cu cancer! Campanie impresionanta de donatii: cum il poti sustine

Fostul jucator al nationalei, Ioan Teodorescu, are nevoie de toata sustinerea pentru a invinge in lupta cu o boala cumplita.

Lui Teodorescu i s-a gasit o tumoare pe colon. Acum in varsta de 43 de ani, Teo a jucat pentru Romania in 39 de meciuri in perioada 2001 - 2007. Teodorescu are 13 eseuri si un total de 65 de puncte pentru 'stejari'. Jucatorul care a evoluat pe postul de aripa a debutat pentru Romania in 2001, contra Irlandei. Ultima data a reprezentat nationala in 2007, intr-un meci cu Italia. Teodorescu a fost format de Universitatea Cluj, unde si-a petrecut cea mai mare parte a carierei. Dupa ce s-a retras, Teodorescu a fost antrenor secund la U Cluj, apoi i-a pregatit pe pustii de la CSS Viitorul Cluj.

Pentru sustinerea lui Teodorescu a fost deschis un cont la Banca Transilvania. Cei care vor sa-l ajute, o pot face cu o donatie in conturile deschise pe numele Podea Cristian.

RO81BTRLEURCRT0217316002

RO34BTRLRONCRT0217316002