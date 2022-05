Universitatea Craiova - FC Botoșani. Pariul propus pentru barajul UEFA Conference League (P)

AICI poți afla tot ce te interesează despre oferte și retragere la Get's Bet!

Final dezamăgitor pentru Craiova

Universitatea a avut o serie impresionantă la un moment dat, cu 12 victorii în 13 etape din Liga 1. Oltenii au dat impresia că se pot bate chiar la titlu, după ce le-au învins în play-off atât pe FCSB (2-0), cât și pe CFR (3-2).

Cu toate acestea, formația lui Reghecampf a clacat în momentele de presiune. Mai întâi a venit înfrângerea de acasă cu FCSB (0-1, gol Mamut, fost jucător la Universitatea), iar apoi 0-1 cu Sepsi (eliminare din Cupa României). În penultima etapă, care nu mai putea influența cu absolut nimic poziția din campionat, Universitatea a pierdut la Cluj cu 1-2, iar prin acea victorie CFR a devenit campioană.

Pe locul 3 în Liga 1, eliminați în semifinalele Cupei României, oltenii încheie sezonul cu un baraj pentru Conference League cu FC Botoșani.

Oltenii contestă formatul competiției

Prin vocea lui Sorin Cîrțu, Universitatea și-a manifestat nemulțumirea legată de disputarea acestui baraj. "Cum să pui un premiant să joace cu un corigent?", a tunat oficialul craiovenilor.

Universitatea Craiova a terminat pe locul 3 în play-off, dar pentru că nu a câștigat Cupa, nu și-a asigurat participarea în UEFA Conference League. Acel loc a fost luat de Sepsi.

Conform regulamentelor din fotbalul românesc, ocupanta locului 3 din play-off joacă baraj cu învingătoarea din play-out. Cum Sepsi a câștigat și play-out-ul, în locul ei la baraj ajunge FC Botoșani, trupa de pe locul secund.

FC Botoșani poate salva sezonul

Moldovenii erau obișnuiți cu participarea în play-off, însă de această dată au pierdut-o în mod dramatic. Înaintea ultimei etape din sezonul regulat FC Botoșani avea nevoie de un egal pe teren propriu cu FC Argeș, dar a pierdut cu 1-2, chiar dacă după o oră de joc avea 1-0.

Șase victorii și 3 înfrângeri e bilanțul trupei lui Croitoru în play-out, suficient încât să prindă locul 2 la final. La această clasare a contribuit din plin și înfrângerea suferită de Rapid la CS Mioveni, în ultima etapă (2-3).

Astfel, după dezamăgirea ratării play-off-ului, FC Botoșani se poate revanșa în fața fanilor și a conducerii cu o calificare în UEFA Confererence League.

Echipele probabile

Laurențiu Reghecampf nu va avea la dispoziție două piese importante în duelul cu FC Botoșani: Lyes Houri, accidentat, respectiv Nicușor Bancu, suspendat pentru cartonașul roșu încasat în semifinala Cupei cu Sepsi.

Primul 11 probabil al Universității Craiova : Pigliacelli - Vlădoiu, M. Constantin, Papp, Vătăjelu - Screciu, Al. Crețu - Gustavo, Baiaram, A. Ivan - Markovic

Dacă oltenii au probleme de efectiv, FC Botoșani poate alinia cel mai bun 11. Rămâne de văzut pe cine va alege Croitoru.

Echipa probabilă a celor de la FC Botoșani : Pap - Braun, Haruţ, Dawa, Ţigănaşu - Papa, Dican, Florescu - Târcoveanu, M. Roman II, Jaja.

Ce pariem pe barajul UEFA Conference League?

Față în față se vor afla două formații ofensive, iar partidele directe demonstrează acest lucru cu prisosință. FC Botoșani nu a pierdut niciunul dintre ultimele 4 dueluri cu Universitatea Craiova, astfel că moldovenii au motive să spere.

În toate cele 4 confruntări din 2021 am avut goluri marcate de ambele echipe. Botoșani s-a impus de două ori la Craiova, cu scorurile de 3-2 și 2-1, iar în fieful moldovenilor confruntările s-au încheiat cu remize: 1-1 și 2-2.

În aceste condiții, așteptăm un nou meci spectaculos, iar din oferta Get's Bet am selectat un pariu: Primul gol marcat până în minutul 30! Acest pont are o cotă atractivă de 2,15. De asemenea, puteți încerca un GG - ambele marchează, la o cotă de 2,10.

DAC Dunajska Streda - Trencin. Și slovacii au barajul pentru Conference League

După modelul Liga 1, Slovacia are și ea campionat cu play-off și play-out, iar pentru a-l face mai atractiv există și acolo un baraj pentru Conference League.

DAC Dunajska Streda a terminat play-off-ul pe locul 4, totuși departe de podium. Gazdele partidei de joi au avut 46 de puncte, pe când Spartak Trnava (de pe 3) a strâns 60! Ultimele două partide jucate acasă de DAC au avut cel puțin 5 goluri: 2-3 cu Ruzomberok, respectiv 4-2 în fața celor de la Liptovsky Mikulas.

De cealaltă parte, Trencin a rămas dezamăgită cu ratarea play-off-ului, însă în play-out a cterminat pe locul 1, fără să piardă vreo partidă.

Spre deosebire de DAC, care a intrat direct în finala barajului, Trencin a trecut în semifinale de Zilina, formație pe care a învins-o în deplasare cu 2-0. A fost primul sub 2,5 goluri realizat de Trencin după o serie impresionantă: 2-2 cu Zemplin, 3-0 cu Senica, 5-2 cu Liptovsky Mikulas, respectiv 4-3 în fața celor de la Zlate Moravce.

Meciurile directe au fost presărate cu goluri

DAC Dunajska Streda și Trencin se cunosc bine, iar partidele dintre ele au avut de cele mai multe ori goluri în ambele porți. Statistica ne arată 6 GG-uri în ultimele 8 confruntări directe.

Aceasta este ultima partidă a unui sezon lung și obositor. Cel mai recent duel direct pe terenul celor de la DAC Dunajska Streda s-a încheiat cu scorul de 1-1, iar noi considerăm că vom vedea din nou cel puțin câte un gol marcat de ambele echipe. Selecția GG are o cotă de 1,62 în oferta de pariuri Get's Bet. Aceste meciuri și multe altele pot fi consultate în lista următoare, care cuprinde cele mai bune case de pariuri online.

