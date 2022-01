Titlul este pierdut! Pariu pentru Brighton – Chelsea, meciul zilei în Premier League (P)

Te simți norocos? Vezi aici toate informațiile despre Grecia kino, una dintre cele mai populare loterii europene!

Brighton & Hove, greu de învins!

Brighton este, în acest sezon, una dintre echipele bune din Premier League. Locul ocupat în clasament, 9, certifică acest lucru, iar jocul este uneori chiar mai strălucitor decât această primă impresie.

Există posibilitatea ca “pescărușii” să termine chiar în top 7, o performanță în sine, ținând cont că le-ar garanta un loc de cupe europene.

Iar premisele indică această direcție. Brighton este neînvinsă de 5 partide, în weekend remizând 1-1 în derby-ul cu Palace.

Rezultatul este concomitent norocos și ghinionist. Brighton a dominat clar întâlnirea, a avut 63% posesie, nu mai puțin de 19 șuturi spre poartă și a ratat un penalty. Însă, golul lor egalizator a venit abia în minutul 87, cu șansă, fiind de fapt un autogol.

Moralul ar trebui să fie ridicat în tabăra gazdă. Albion arată un entuziasm ofensiv, joacă dezinvolt indiferent de adversar, iar astăzi va fi greu de învins.

Mai mult, Brighton are doar 4 eșecuri tot sezonul, statistică dătătoare de încredere.

Chelsea tremură pentru top 4

Chelsea vine după o înfrângerea grea, 0-1 la Manchester City. Acest lucru înseamnă că 1. Chelsea este acum la 13 puncte în spatele lui City și 2. Chelsea a ieșit din lupta pentru titlu.

Mai mult, londonezii tremură chiar și pentru Top 4. “The Blues” au 43 de puncte, cu 8 mai multe decât ocupanta locului 5, Arsenal, însă și cu două meciuri în plus.

Moralul oaspeților nu o să fie deloc bun. Eșecul cu City a relevat marile probleme din trupa lui Tuchel, în special o sterilitate ofensivă, Chelsea trimițând un singur șut pe poartă.

Mai sunt și alte semne de întrebare. Londonezii au doar 12 victorii în 22 de etape, o productivitate foarte scăzută pentru deținătoarea Champions League.

Meciul tur, de pe 29 decembrie (așadar acum mai puțin de o lună), a fost dominat destul de clar de Brighton, chiar pe Stamford Bridge.

În acea partidă, Brighton a avut posesia, mai multe pase și șuturi pe poartă. Statistici care ar trebui să fie un semnal de alarmă puternic în ceea ce o privește pe Chelsea.

Așadar, nu o consider pe Chelsea mare favorită. Brighton este în formă, a dominat partida tur și are un moral mai bun. În cadrul trupei lui Tuchel, este posibil să existe multe îndoieli după înfrângerea de la City, plus o motivație mai scăzută, titlul fiind pierdut.

Brighton +1 handicap asiatic (în cazul în care Chelsea învinge la un gol, miza este returnată), are o cotă de 1.72

Betis Sevilla – Deportivo Alaves

Betis este revelația sezonului în La Liga. Echipa andaluză este pe locul 3, având șanse destul de bune să prindă o poziție de cupe europene, deși bătălia este extrem de strânsă.

Totuși, “verzii” au motive să fie încrezători. Betis are al 2-lea cel mai bun atac din Spania (după Real Madrid), iar meciurile sale sunt foarte spectaculoase.

În ultima etapă, trupa din Sevilla a reușit un 1-1 la Rayo Vallecano, rezultat bun în condițiile în care au jucat în inferioritatea numerică timp de aproape 70 de minute.

În weekend, Betis a disputat în Cupă marele derby cu FC Sevilla, rivala concitadină. Partida a fost amânată la scorul de 1-1, după ce un jucător al oaspeților a fost lovit în cap de un obiect aruncat din tribune.

Rămâne de văzut dacă acest scandal va afecta prestația gazdelor.

Deportivo Alaves este pe locul 18, unul retrogradabil. Astfel, Alaves poate să fie considerată una dintre cele mai modeste echipe din La Liga, având doar 4 victorii în 20 de etape.

Mai mult, forma lor este foarte slabă, oaspeții venind după 8 etape fără victorie. Totuși, ultimele partide au o latura pozitivă, fiind remize.

Alaves a terminat la egalitate 1-1 cu Sociedad și 0-0 cu Bilbao, în acest ultim meci având doar un șut pe poartă.

Acum, în deplasare, mă aștept ca Deportivo să aibă probleme mai mari. Alaves are 6 înfrângeri în 9 partide pe teren străin, marcând doar 8 goluri.

Consider astfel că Betis se va impune, cota fiind una bună, peste 1.50. Acesta este pontul zilei de marți.

