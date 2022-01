Strălucește iarăși Salah? Pariu pentru Nigeria – Egipt, derby în Cupa Africii! (P)

Pasionat de loto? Vezi aici cele mai bune scheme de joc pentru Italia Win for Life!

Nigeria și-a demis antrenorul

Nigeria este, pe hârtie, una dintre favoritele la câștigarea Cupei Africii, fiind triplă campioană în această competiție. Nigerienii sunt o prezență aproape constantă și la Campionatul Mondial, iar jucătorii lor deseori provin din campionate europene puternice.

Din păcate pentru “Super Eagles”, la echipă se iau, constant, niște decizii de neînțeles. Una dintre ele s-a petrecut acum patru săptămâni, când antrenorul Gernot Rohr a fost demis, spre surprinderea multora.

Cel care va conduce Nigeria la acest turneu final este Eguavoen. Această numire a provocat revoltă în rândul fanilor, care totuși speră ca lucrurile să meargă bine și ca Nigeria să devină campioană. Până la urmă, acesta este și obiectivul “vulturilor”.

Forma de moment este medie, Nigeria venind după un 2-0 cu Liberia și un 1-1 cu Insula Capului Verde, meciuri contând pentru calificările la Mondial.

Există două mari absențe, atacanții Victor Osimhen și Emmanuel Dennis.

Lotul Nigeriei pentru Cupa Africii:

Portari: Daniel Akpeyi (Kaizer Chiefs, South Africa), John Noble (Enyimba), Maduka Okoye (Sparta Rotterdam, Netherlands), Francis Uzoho (Omonia Nicosia, Cyprus).

Fundași: Ola Aina (Torino, Italy), Chidozie Awaziem (Alanyaspor, Turkey), Jamilu Collins (Paderborn, Germany), Olisa Ndah (Orlando Pirates, South Africa), Kenneth Omeruo (Leganes, Spain), Zaidu Sanusi (FC Porto, Portugal), William Troost Ekong (Watford, England), Sheyi Ajayi (West Bromwich Albion, England), Tyrone Ebuehi (Venezia FC, Italy).

Mijlocași: Joseph Ayodele-Aribo (Glasgow Rangers, Scotland), Chidera Ejuke (CSKA Moscow, Russia), Alex Iwobi (Everton, England), Wilfred Ndidi (Leicester City, England), Frank Onyeka (Brentford, England), Kelechi Nwakali (Huesca, Spain).

Atacanți: Taiwo Awoniyi (Union Berlin, Germany), Samuel Chukwueze (Villarreal, Spain), Odion Ighalo (Al Shabab, Saudi Arabia), Kelechi Iheanacho (Leicester City, England), Moses Simon (Nantes, France), Sadiq Umar (Almeria, Spain), Ahmed Musa (Fatih Karagumruk, Turkey), Henry Onyekuru (Olympiakos FC, Greece), Peter Olayinka (SK Slavia Praha, Czech Republic).

Egipt, favorită la trofeu?

Egipt este o echipă care strălucește prin prezența lui Salah, unul dintre cei mai buni fotbaliști din lume la acest moment. “Faraonii” sunt naționala cea mai titrată din istoria Cupei Africii, având nu mai puțin de 7 titluri, ultimul obținut în 2010.

Pe bancă este Carlos Queiroz, un cunoscut tehnician portughez care în trecut a antrenat-o inclusiv pe Manchester United.

Nestemata este evident Salah, însă alături de el mai pot ieși în evidență Elneny de la Arsenal sau Mamoush de la Stuttgart.

Recent, Egipt a participat la Arab Cup, fiind învinsă în semifinale, 0-1 de Tunisia. Totuși, acolo nu au evoluat vedetele echipei.

Lotul Egiptului pentru Cupa Africii:

Portari: Mohamed El-Shennawy (Al Ahly, Egypt), Mohamed Sobhi (Pharco, Egypt), Mohamed Abogabal (Zamalek, Egypt), Mahmoud Gad (Enppi, Egypt).

Fundași: Ahmed Fatouh, Mahmoud Alaa, Mahmoud Hamdy El-Wensh (all Zamalek, Egypt), Ayman Ashraf, Akram Tawfik, (both Al Ahly), Omar Kamal, Mohamed Abdel-Moneim (both Future, Egypt), Ahmed Hegazi (Ittihad Jeddah, Saudi Arabia).

Mijlocași: Hamdi Fathi, Amr El-Sulya (both Al Ahly, Egypt), Emam Ashour, Ahmed Sayed Zizo (both Zamalek, Egypt), Abdallah El-Said, Ramadan Sobhi (both Pyramids, Egypt), Mohamed Elneny (Arsenal, England), , Omar Marmoush (VfB Stuttgart, Germany), Mohanad Lasheen (Tala'a El-Gaish, Egypt), Mahmoud Hassan Trezeguet (Aston Villa, England).

Atacanți: Mostafa Mohamed (Galatasaray, Turkey), Mohamed Sherif (Al Ahly, Egypt), Mohamed Salah (Liverpool, England).

Meciul se anunță foarte echilibrat. Totuși, ținând cont de problemele Nigeriei și de faptul că au schimbat recent antrenorul, pariul merge pe Egipt DNB (miză returnată în caz de egalitate), la o cotă de 1.72.

Southampton – Brentford

Singurul meci al zilei în Premier League (Everton – Leicester a fost, pentru a 2-a oară, amânat) pune față în față două echipe de mijlocul clasamentului, care într-un context nefericit pot ajunge să se lupte pentru salvarea de la retrogradare.

Southampton este doar pe locul 14, având doar 4 victorii în cele 19 etape de campionat jucate. Echipa vine însă după 4 meciuri fără eșec, în weekend câștigând, în FA Cup, 3-2 la Swansea.

În campionat, “sfinții” vin după un 1-1 cu Tottenham, rezultat foarte bun însă obținut cu noroc, fiind dominați vizibil pe toată durata meciului.

Brentford este pe locul 12, echipa având un traseu mult mai bun decât preconizau specialiștii. Fiindcă “albinele” sunt o nou promovată, o echipă care în general era considerată mare candidată la retrogradare.

Până acum, lucrurile stau însă mult mai bine, iar Brenford pe alocuri chiar a impresionat, câștigând cu Arsenal sau West Ham United. Chiar și ultimul meci din campionat a fost surprinzător, un 2-1 cu Aston Villa, trupă mai valoroasă pe hârtie.

Inclusiv acest meci ar trebui să fie echilibrat. Southampton draw no bet (miză returnată la egalitate) are o cotă mică, însă poate să fie jucat într-un combo, precum cel oferit zilnic de PariuriX, cota 2.

