Revine Liga 1! Pronostic pentru FC Argeș – Dinamo București (P)

FC Argeș, în luptă pentru play-off

FC Argeș ocupă locul 8, însă are șanse mari să termine între primele 6. Până la urmă, clasamentul este unul foarte echilibrat, iar distanța dintre ei și ocupanta locul 4, Botoșani, este de doar 6 puncte.

Astfel, Argeș visează la prima prezență în play-off din istoria sa.

Programul o ajută în prima sa parte, deoarece urmează 5 jocuri cu echipe teoretic inferioare, Dinamo fiind prima dintre ele.

Este greu de vorbit despre o formă de moment, ținând cont că toate echipele vin din cantonamente și vor arăta diferit, comparativ cu decembrie.

Piteștenii au 4 meciuri consecutive fără victorie în Liga 1, serie deja dată uitării. În mod normal, gazdele vor controla partida, vor pune presiune și vor căuta constant golul. Orice alt rezultat în afară de 1 solist poate să fie considerat un eșec.

Dinamo s-a despărțit de Sorescu

Dinamo București este dezamăgirea sezonului, o echipă care este foarte posibil să retrogradeze. Evident, urmează un play-out unde se înjumătățesc punctele, însă bucureștenii nu au arătat până acum semne care să inducă optimism.

Dinamo a încheiat prima parte a sezonului pe locul 15, penultimul, având doar 3 victorii în 21 de etape.

Însă, acesta poate să fie un nou început pentru “câini”. Am auzit această sintagmă de zeci de ori în cazul lor, însă schimbările din ultima lună chiar au fost majore.

Dinamo l-a concediat pe Rednic, în locul lui fiind adus Flavius Stoican, un antrenor care nu are multă experiență însă știe cum să lucreze cu un grup tânăr, aflat sub presiune.

Inclusiv lotul a suferit mari modificări. Au plecat Sorescu, Ito, Espinosa, Andre Pinto, Petar Gluhakovic, Mihai Neicuțescu, Tomas Vestenicky și Robert Moldoveanu, iar Plamen Iliev urmează în scurt timp să-și rezilieze contractul.

Evident, au și sosit o serie de jucători, Tomozei fiind adus de la UTA, Patriche de la Clenceni sau Chesneau de la Chiajna, un portar format la PSG.

În aceste condiții, este foarte greu de estimat cum o să arate Dinamo. A existat un amical promițător, 2-2 cu Farul, însă nu poate să fie un punct de reper valid.

Dacă ținem cont de variabile, cel mai sigur pariu ar fi unul pe goluri. FC Argeș are nevoie de toate cele 3 puncte pentru a rămâne în lupta pentru play-off, iar Dinamo trece printr-o metamorfoză care poate aduce entuziasm și speranță. Peste 1.5 goluri are o cotă de 1.50, care poate să fie jucată single sau în cadrul unui bilet.

Watford – Norwich, de mână în liga secundă?

Watford aude retrogradarea cum bate la ușă. Deși “viespile” încearcă să se împotrivească destinului, este foarte probabil ca anul viitor să joace în Championship, mai ales dacă ne uităm la forma de moment.

Londonezii sunt pe 17, au doar 4 victorii în 19 etape și vin după 8 meciuri fără succes. Această statistică le da fiori, deși există două lucruri pozitive.

În primul rând, Watford vine după un 1-1 obținut în extremis la Newcastle, o contracandidată la retrogradare. Jocul a fost slab, însă acest punct poate să le dea un moral foarte bun.

În plus, Watford are multe restanțe, meciul de la Burnely fiind amânat în două rânduri.

Norwich este într-o situație chiar și mai disperată, deși se află la doar un punct sub adversarii de astăzi. Însă, Norwich are două meciuri în plus.

Astfel, o victorie devine vitală. Chiar și un egal îi poate trimite în liga secundă, mai ales că atât Newcastle cât și Burnely arată potențial.

“Canarii” au și ei moralul foarte bun, weekendul trecut câștigând (într-un final), 2-1 cu Everton. Însă, a priori acestui succes existase o serie de 8 etape fără victorie, urmele lăsate încă fiind vizibile.

Mai există un lucru îngrijorător: Norwich are o singură victorie în deplasare, marcând doar 3 goluri în 10 partide !! Acum, trebuie să încerce să modifice aceste cifre.

Ne așteaptă un meci pe viață și pe moarte. Lupta la retrogradare este dramatică, iar 3 puncte aici pot face diferența între Premier League și Championship. Ambele echipe vin după rezultate pozitive, au moralul ridicat, așadar mă aștept la niște planuri de joc ofensive .

Peste 2.5 are o cotă de 1.90, care aproape va dublează miza.



