(P) Trei zile de distracție la cel mai mare festival din vestul României, District23

Flight Festival District: EDUTAINMENT este singurul festival de edutainment din Estul Europei, o călătorie culturală și o sursă de inspirație sub forma unui amestec surprinzător de muzică, artă și tehnologie, un loc al distracției, dar și al relaxării active de care copiii și adulții au atâta nevoie.

VEST FEST District: SUSTAINABILITY – cu dorința de a folosi doar energie verde în următorii ani de existență, VEST FEST își va amenaja cartierul din District23 folosind preponderent materiale prietenoase cu mediul. Campaniile de reciclare și acțiunile de conștientizare a ceea ce înseamnă amprenta de carbon a unui eveniment sunt, de asemenea, parte din focusul organizatorilor, care îi încurajează și pe participanți să fie la fel de conștienți de mediul înconjurător și de schimbările climatice la nivel mondial.

Magnetic District: MOTION – Magnetic Festival este un proiect reprezentativ stilului muzical de Drum and Bass și realizat de tineri pentru tineri. Workshop-urile culturale, activitățile care stimulează mișcarea și dansul și multe alte suprize mobile sunt parte din ceea ce au pregătit organizatorii acestui district.

District23 va avea nu mai puțin de trei scene principale și încă cel puțin trei scene secundare.

Celebrul artist britanic John Newman va susține un concert special la Timișoara. Cariera lui John Newman ca și cântăreț, compozitor, DJ și producător a început în anul 2012 cu melodia „Feel the Love” (alături de Rudimental) care a ajuns pe prima poziție a topului de single-uri din Marea Britanie. Cântecul a fost prezentat și în coloana sonoră a jocului video „Need for Speed: Most Wanted” și a ocupat poziții fruntașe în clasamentele din lumea întreagă, iar melodia sa „Love me again“ a strâns 970 de milioane de vizualizări pe Youtube.

Grupul american Delinquent Habits a luat naștere în 1991 și este cunoscut în special datorită pieselor lor rap cu tentă latină. Primul lor album a fost produs de membrul formației Cypress Hill, Sen Dog, care a și cântat în acest material discografic. Unul din cele mai de succes single-uri ale trupei s-a numit „Return of the Tres”.

Printre ceilalți artiști anunțați de organizatori se numără: Rag’n’Bone Man, B.U.G. Mafia, Hedex, Clean Bandit, Subcarpați, Camo & Krooked, Tom Odell, NANE, The Prototypes și mulți alții.

Cu peste 15 zone de festival (V.I.P. Zone, Food Zone, Kids Zone, zone de activare, plajă urbană, ateliere și workshop-uri, junglă urbană, zone de relaxare, zone de activități sportive), District23 devine, în anul în care Timișoara este Capitală Europeană a Culturii, cel mai mare festival din vestul României.

Abonamentele sunt disponibile aici https://www.iabilet.ro/bilete-district23-83799/ și fiecare abonament cumpărat asigură accesul la toate cele trei festivaluri.