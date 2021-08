SuperMeciuri în Europa și Japonia! Ultimii pași către grupele europene și către medalii

Începe numărătoarea inversă pentru startul marilor campionate din Europa: mai puțin de două săptămâni până când starurile fotbalului revin pe teren în competițiile de top!

Se apropie și grupele Champions League și Europa League, până la care mai sunt doar două tururi preliminare de jucat. În Estul îndepărtat rămâne un singur pas până la marea finală de la Tokyo, care se joacă la finalul săptămânii. Urmează câteva zile pline de fotbal, cu miză tot mai mare, iar SuperCotele sunt pe măsură!

Semifinalele de la Tokyo: 4 țări de pe continente diferite se bat pentru medalii

Brazilia, Mexic, Spania, Japonia. Cele 4 națiuni ajunse în semifinalele turneului din Japonia joacă marți dimineață pentru calificarea în finala de sâmbătă. Brazilia a cucerit aurul la Jocurile de la Rio și are statutul de favorită înaintea semifinalelor. Veteranul Dani Alves, cu banderola de căpitan pe braț, caută trofeul cu numărul 44 din carieră. Iar în avanposturile „selecao” sunt superstaruri ca Richarlison (Everton), Antony (Ajax), Malcom (Zenit), Reinier (Dortmund) sau Matheus Cunha (Hertha). Sud-americanii înfruntă Mexicul, naționala care a asigurat spectacolul în fiecare meci. Cu 14 marcate și 6 primite, „El Tri” are o medie incredibilă de 5 goluri pe meci!

A doua semifinală are cealaltă mare favorită a turneului, Spania. „Furia Roja” și-a arătat furia doar 30 de minute până acum, în reprizele de prelungire ale meciului cu Coasta de Fildeș. Deși în lot sunt mulți fotbaliști care au participat și la EURO (Unai Simon, Pau Torres, Pedri), spaniolii au reușit să câștige un singur meci în timpul regulamentar – cu Australia, în grupe. Au mai avut egaluri cu Egipt și Argentina, iar în sferturi o nouă remiză, pe care au transformat-o în succes doar după 120 minute: 5-2 cu Coasta de Fildeș. Japonia, de cealaltă parte, are avantajul terenului propriu și al defensivei. A primit doar un gol până acum, de la Mexic, având și o evoluție entuziasmantă cu Franța: victorie cu 4-0. În sferturi, „samuraii” au trecut de Noua Zeelandă după loviturile de departajare.

Cotele Superbet pentru medalia de aur: Brazilia 2.40, Spania 2.50, Japonia 7.00, Mexic 7.00

Preliminariile Ligii Campionilor: CFR și 5 stranieri vor grupele

După dezastrul european al echipelor românești în Conference League, steagul României e ținut sus de CFR Cluj și de stranierii aflați în turul 3 preliminar al Ligii Campionilor. Campioana are un adversar cunoscut: Young Boys Berna, formația care a eliminat-o din grupele Europa League în sezonul trecut. Meciul decisiv s-a jucat în ultima etapă, cu calificarea pe masă, iar elvețienii au întors meciul de la 0-1 cu două goluri în minutele 90+3 și 90+6. CFR arată bine acum, are 5 victorii consecutive și, premieră de la venirea lui Marius Șumudică, nu a primit gol de 2 meciuri!

Și Ianis Hagi a avut un start bun la Rangers în noul sezon, înscriind după doar 8 minute în prima etapă. A fost schimbat după doar 30 de minute din motive medicale, dar posibilitatea ca el să joace în meciul de marți seara cu Malmo rămâne. Meciuri mai grele îi așteaptă pe Florin Niță, Dorin Rotariu și Claudiu Keșeru. Niță, neclintit din poarta celor de la Sparta Praga, are cel mai dificil adversar posibil în această rundă: AS Monaco. De partea cehilor poate fi faptul că au jucat deja 4 partide, în timp ce la monegasci va fi primul joc oficial al ediției. Rotariu și Keșeru merg în Grecia pentru Olympiacos – Ludogoreț. Campioana Bulgariei are 5 ani de când nu s-a mai calificat în grupele Ligii Campionilor, în ultimele ediții ajungând doar în cele din Europa League.

Miercuri seara intră în competiție și ultimul stranier, Nicolae Stanciu. După traseul impresionant european din sezonul trecut, Slavia pornește ca favorită în meciul preliminar cu Ferencvaros. Campioana Ungariei a avut și ea o campanie continentală reușită, jucând în grupele Champions League. Chiar dacă a terminat pe 4, a avut prestații bune cu Barcelona, Juventus și Dinamo Kiev.

Cotele Superbet pe Liga Campionilor îi anunță favoriți Ianis Hagi și Nicolae Stanciu în meciurile săptămânii, cluburile celorlalți stranieri fiind cotate cu a doua șansă.

Format nou al preliminariilor din Europa League. Debutează Cicâldău?

Odată cu introducerea Conference League, traseul spre grupele Europa League va fi unul mult mai scurt. Doar 2 tururi preliminare, în care majoritatea echipelor vin din preliminariile Champions League. Chiar dacă sunt doar două runde, ele sunt considerate de UEFA „turul 3 preliminar” și „play-off”. Turul 3 începe marți cu un meci (Neftci – HJK) și continuă joi cu alte 7 partide. Între ele, Galatasaray – St Johnstone, joc în care poate debuta Alex Cicâldău la vicecampioana Turciei. Fostul mijlocaș al Craiovei a semnat zilele trecute cu „Cimbom” și joi va fi prima partidă oficială pentru Galata.

Conference League, coșmarul românesc. Laci – Anderlecht, Kolos – Karagandy sau Trnava – Maccabi

Emoțiile pe care le-am fi așteptat la ziua de Conference League au dispărut săptămâna trecută. În loc de FCSB, Craiova și Sepsi OSK vor juca în preliminarii KF Laci, Șahtior Karagandy și Spartak Trnava. O victorie pentru fotbalul românesc poate fi obținută de PAOK Salonic, antrenată din nou de Răzvan Lucescu. Răzvan revine în nordul Greciei la 2 ani după ce a fost campion cu PAOK și va fi primul meci oficial în noul mandat. PAOK joacă marți seara, chiar dacă marea majoritate a partidelor de Conference League sunt programate joi.