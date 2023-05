Olimpiada corporatiștilor incepe la București pe 23 iunie (P)

Sunt implicati peste 100 de arbitri si oficiali, toate marile arene sportive, de la Sala Steaua la pista AMKART si asteptam 1500 de corporatisti din 60 de firme, majoritatea din Romania, dar si delegatii din Israel, Croatia, Grecia si Marea Britanie.

Competiţiile încep sâmbată 24 iunie dimineaţa cu întrecerile la fotbal, baschet, volei, bowling, biliard, alergare, ciclism, Dragon Boat, karting, şah, tenis de masa, badminton. pescuit sportiv, fotbal-tenis şi tenis de câmp, iar duminică continua cu tir, canotaj, karting, padel, backgamon şi finalele celorlalte sporturi.

Pe terenurile de la Sud Arena, Steaua, Club IDM, Megamall, CSTA Baneasa, pista internationala de crap de la Polcesti 5, pista AMKART şi sala ASE se vor întrece cei mai buni sportivi ai celor 60 de companii înscrise în competiţie pentru a cuceri cele 600 de medalii puse în joc.

Firmele cu cele mai bune rezultate vor fi premiate cu Trofeele Corporate Games, celebrând victoria spiritului de echipă.

Pe scurt, competiţia Corporate Games înseamnă :

• 20 sporturi

• 71 de competiţii (simplu, dublu, masculin, feminin şi grupe de vârstă)

• 60 de firme, companii şi multinaţionale

• 1500 participanţi

• 105 arbitrii şi voluntari

• 120 de mingi

• 600 medalii

• 28 trofee

In plus faţă de întrecerile sportive, Corporate Games organizează şi Marea Paradă Sâmbată 23 Iunie ora 19.00, pe strada Franceză din centrul vechi , aducând împreună într-un spectacol multicolor şi entuziast, corporatişti de la cele mai renumite firme din România.

Corporate Games Bucharest a ajuns la cea de a XXX-a ediţie, şi își propune să continue cei 49 de ani de istorie ai comunității Worldwide Corporate Sport și să îi antreneze în competiție pe toți pasionații de sport, conduși de fair play și de spiritul de echipă.

Evenimentul, desfășurat pe parcursul unui week-end, va cuprinde întreceri la 20 sporturi, la care se vor putea înscrie echipe formate din angajații companiilor dar şi prietenii și familiile acestora, conform sloganului nostru: Open to all for the benefit of all !

Pentru spectatori şi fani intrarea este gratuită, iar firmele se mai pot înscrie in competiţie până pe 25 mai 2023.

Detalii la :

www.corporate-games.ro

0732007270

[email protected]