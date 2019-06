NORVEGIA - ROMANIA 2-2 | Declaratia dementiala a lui Keseru dupa dubla de la Oslo: "M-am temut ca e VAR! Era vraiste in mintea mea!"

Romania a obtinut un egal important in Norvegia, scor 2-2. Urmatorul meci este cu Malta, luni, de la ora 21.45, in direct la Pro TV!

Atacantul celor de la Ludogorets, Claudiu Keseru, a reusit o noua dubla in tricoul nationalei, aducand un punct extrem de important la Oslo cu Norvegia. Keseru a marcat in fiecare meci din preliminarii si are 5 goluri in total! Reusitele lui pastreaza viu visul calificarii la UEFA EURO 2020.

"O senzatie de nedescris, nici nu imi venea sa cred pe final. Am inscris, mi-era sa nu fie VAR. Am vazut arbitrul de tusa ca a plecat spre centru, ma gandeam: este VAR, nu este VAR. In mintea mea erau atatea ganduri. Si am vazut acea bucurie, merita acea bucurie si acea senzatie, lucrurile care se vad pe chipurile noastre dupa egalare merita orice efort posibil. E putin frustrant pentru ca nu mi s-a parut ca am fost inferiori incat sa pierdem cu 2-0.



Am inceput mai bine repriza secunda, am avut ocazii inainte sa marcheze ei. Bine ca am aratat inca o data cat caracter are acest lot construit de antrenor. Cu siguranta (credeam), s-a vazut si la schimbari, nu mai conta daca era 2-0 sau 3-0, am inceput sa punem presiune, sa urcam cu mai multi oameni si au venit si ocaziile. In viata exista si o balanta, nu se pot intampla doar lucruri negative, n-a fost sa intre cu Suedia, a intrat astazi.



Am spus inainte ca in cazul unei victorii vom sta extraordinar, in cazul unui egal stam bine. Cu o infrangere era putin mai complicat, insa cu siguranta nu cedam. S-a vazut ca refuzam sa plecam invinsi de aici. Am jucat cu nonsalanta la un moment dat, mi s-a parut ca nu mai aveam presiune pe umeri, spre deosebire de prima repriza cand am fost putin timorati. A fost o prestatie solida si in prima repriza, apoi s-au luat acele 2 goluri si s-a schimbat meciul. A fost nevoie de energia intregului lot.



Am avut atatea meciuri la echipa nationala in care n-am inscris, in care am avut ratari, in care portarii adversi au avut parade exceptionale. Spuneam si mai devreme, exista o balanta. Nu e important (ca a marcat el), important e ca suntem acolo, ca avem sanse. Cred insa ca faptul ca din cele 12 goluri in mandatul lui Cosmin eu am 7 spune multe" a spus Claudiu Keseru pentru Pro TV.

Keseru, "atacat" de un fan :)

Golul marcat in prelungiri de atacantul nationalei Romaniei l-a facut pe un fan sa intre pe teren.

"N-a venit la mine, a plecat spre centru, eu eram exact langa ei (fani). A intrat pe teren, a iesit. A fost frumos pentru ca am reusit sa ne bucuram alaturi de ei.



(Ianis Hagi) A intrat bine, a avut spirit tanar. Cred ca am jucat prea previzibil, el a adus acea nebunie in joc si s-a vazut" a mai spus Claudiu Keseru.