"Cand pantofii mei au fost in loja la Barca - Real!" Mihai Mironica si povestea GENIALA de la El Clasico: i-a fost propusa o suma URIASA pentru a renunta la incaltari!

Amintirile de pe stadioane ma aduc pe Camp Nou, acolo unde am trait una dintre cele mai neobisnuite experiente la un Barcelona - Real.

Eram impreuna cu colegul meu cameraman Iulian Nedelcu in fata tribunei oficiale a lui Camp Nou. Agitatie maxima, era Barca - Real, faceam interviuri. La un moment dat, vine la mine un tip si ma intreaba daca nu-i pot imprumuta pantofii pe durata meciului, ca-mi ofera o suma mare de bani pentru asta. Recunoasteti ca nu vi s-a mai facut o asemenea oferta pe un stadion.

L-am refuzat pe om, dar l-am intrebat ce i-a venit cu o asa propunere. Era bine imbracat, intr-un costum elegant. Mi-a spus ca este din Belgia, ca a venit cu alti prieteni la meci si ca au bilete chiar in “Palco”, in loja de pe Camp Nou. Doar ca acolo “dress-code-ul”, regulile vestimentare sunt stricte, nu poti intra fara pantofi de culoare inchisa. Iar unul dintre ei, desi era si el imbracat in costum, avea pantofi albi de sport, era el mai “trendy” prin contrastul asta. Iar ei s-au solidarizat cu prietenul si nu intrau pana nu-l rezolvau, pana nu-i gaseau niste pantofi corespunzatori. Gazdele catalane nu au putut fi induplecate, au spus clar ca in loja nu se poate intra fara pantofi de culoare inchisa chiar daca ai invitatie.

I-am ascultat povestea, apoi am continuat sa-mi fac treaba legata de filmare. Ii tot vedeam pe belgieni ca abordau lumea, dar cine-ti da pantofii cand vine la un Barca - Real. Deodata, m-am gandit ca totusi ar putea iesi o poveste interesanta pentru jurnalul de stiri. Le-am spus belgienilor ca nu vreau niciun ban pentru inchirierea pantofilor, dar ca doresc sa filmam inainte si dupa meci despre acest schimb de pantofi si sa facem interviuri pe acest subiect. Au acceptat cu entuziasm, erau disperati, nu credeau ca mai pot rezolva situatia prietenului.

Problema e ca belgianul purta pantofi cu doua numere mai mari decat mine. Aveam insa niste pantofi mai flexibili, nu erau rigizi. S-a dus chinuindu-se spre loja, eu m-am dus “inotand” cu pantofii lui “salupa” la postul de comentariu de unde am relatat acel Clasico. Iulian m-a filmat in timp ce comentam in pantofii belgianului.

Ne-am intalnit dupa partida. Pantofii mei erau compromisi, distrusi de picioarele belgianului. Am sacrificat insa o pereche de pantofi pentru o poveste neobisnuita in jurnalul de stiri. Pe care am montat-o pe piesa lui Depeche Mode, “Try Walking In My Shoes”. “Incearca sa mergi in pantofii mei”, in loja de pe Camp Nou...