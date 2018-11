In minutul 83 avea nevoie de 4 goluri! Si au venit toate! Cum arata biletul cu care un roman a dat lovitura aseara: FOTO

Un parior bucurestean a reusit sa isi multiplice de 192 de ori suma mizata, dupa ce a trait cu mari emotii ultimele minute ale meciurilor de aseara.

Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE! Duminica, 2 decembrie, LIVE LA PRO X: tragerea la sorti a preliminariilor Euro 2020!

Un parior roman a reusit sa castige peste 5.000 RON cu un bilet de patru meciuri. Suma nu este una iesita din comun, dar modul in care a castigat banii da. Omul era total "pe langa" in minutul 83 al partidelor Wigan - Blackburn si Porto - Schalke. El avea nevoie de inca doua goluri in fiecare dintre meciuri.

Spre norocul lui, golurile au venit in ambele partidei, iar biletul a fost unul castigator.

Cele mai putine emotii au venit de la meciul Aston Villa - Nottingham, unde scorul a fost 3-3 inca din minutul 40.